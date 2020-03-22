У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

Оперный певец из Испании Пласидо Доминго сообщил, что у него обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19, вирус Corona. Моя семья и я находимся в самоизоляции, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения», — написал оперный певец.

По словам Пласидо, он хорошо себя чувствует. Сдать анализы на коронавирус нового типа артист решил из-за кашля и симптомов лихорадки.

«Я прошу всех быть предельно осторожными, следуйте основным правилам: часто мойте руки, держитесь на расстоянии не менее шести футов (двух метров — Прим. ред.) от других, делайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса, и, прежде всего, оставайтесь дома, если можете!» — призвал тенор и баритон.

В заключение он выразил надежду, что в скором времени человечество сможет справиться с коронавирусом, остановить начавшийся из-за него кризис и вернуться к обычной жизни.

Пласидо Доминго — 79-летний певец и дирижер из Испании. Изначально он был лирико-драматическим тенором, но с 2009 года начал исполнять еще и партии баритонового репертуара. За более чем полувековую карьеру исполнил 150 ведущих оперных партий — больше любого другого оперного певца. Продолжает выступать по сей день.

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