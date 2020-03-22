На этой неделе наша повседневная жизнь резко изменилась. Меры по борьбе с коронавирусом стали намного решительнее. Общественные мероприятия отменяются. Многие люди переходят на удаленную работу. Школьники учатся дистанционно. В общем мы живем по-новому. Казалось бы, самое время для паники, и она кое-где стала расползаться. И разумеется, совершенно зря.

Ладно бы традиционный гречкопад — и тут имеется ввиду не ее отсутствие. С продуктами в стране все в порядке, чтобы убедится в этом достаточно зайти в пару ближайших магазинов, а не в интернет. Потому что там, в сети традиционные картинки выдуманного апокалипсиса: якобы дефицит туалетной бумаги и товаров, якобы скорое закрытие целых городов, и уже привычные, но оттого не менее дикие рефрижераторы с трупами, которые власти, конечно, скрывают. За тоннами этой сознательной лжи, покрытой шелухой домыслов, иногда непросто различить правду и увидеть реальное положение дел.

А оно таково — проблема есть, но она под контролем. Число заболевших, да, растет, но далеко не такими темпами как было в Китае, или в Европе. Да, ограничения непривычны, и раньше мы с таким не сталкивались, но ведь именно благодаря им и удается удержать вирус в узде.

Так как выжить в новой реальности и уберечь себя и близких от инфекции, и от фейков? Мой коллега Кирилл Сергеев в полной мере ощутил на себе эту новую реальность — он недавно вернулся из заграничной командировки и как сознательный гражданин отправился на карантин. Оттуда и расскажет всю правду о жизни в изоляции.

«Вот, стою, смотрю в окно. Восемь утра, люди потихоньку идут на работу. А я не иду — после командировки в Финляндию работаю на удаленке», — рассказывает Кирилл Сергеев, корреспондент МИЦ «Известия».

О том, что меня переводят на дистанционный режим работы, стало известно только прошлым вечером. Мой привычный мир, не сказать, что схлопнулся до размеров квартиры, но значительно уменьшился. Нет офиса, коллеги только по телефону, прогулки на улице сведены к минимуму, да и там, подальше от людей. По первой, такое положение дел, если не пугает, то настораживает. Как минимум непривычно, и отчасти тревожно, что будет дальше. Прежде всего — обязательная ревизия продовольствия и самого необходимого. Запасов должно хватить минимум на две недели.

«Ну, самого дефицитного и стратегически важного товара вроде бы и так достаточно, резервы есть. Гречка та же, там вот макароны. Посмотрим, что в холодильнике. Молоко снова закончилось. Сейчас попробуем что-то сообразить», — делится Кирилл Сергеев, корреспондент МИЦ «Известия».

В особом режиме службы интернет доставки продуктов заработали еще в начале недели. Тогда курьеры перешли на бесконтактную передачу товара. Без прикосновения к покупателям, но теперь спустя несколько дней появились новые правила.

Но пока одни работают на свежем воздухе, тем, кто сидит на удаленке, приходится непросто. Когда ты один дома, то сам себе начальник. Хочешь — играй на гитаре, а хочешь — занимайся физкультурой или читай книги. Те, кто на карантине уже давно, придумали и другие способы развлечься. В Италии выносят мусор в костюме динозавров, в Испании устраивают дискотеки у кухонной плиты, а в Китае, где эпидемия пошла на спад — чемпионаты по бадминтону через бельевую веревку. Лезть на стену от скуки, кажется, начали даже селебрити. Вот и Робби Уильямс, который тоже сидит в изоляции, устроил караоке-марафон.

«Честно говоря, все очень здорово, чувствую себя как в отпуске. Но чем заняться завтра, пока не представляю, пойду спать», — говорит Кирилл Сергеев, корреспондент МИЦ «Известия».

«Семь утра. За ночь никаких новых занятий выдумать так и не удалось. Свободного времени теперь много, а девать его некуда. Буду опять весь день на гитаре играть, наверное. Чтобы хоть как-то поднять себе настроение, я снова зашел в интернет и обнаружил: Мариинский и Александринский театры Петербурга закрылись из-за эпидемии. В Северной столице, как и в других городах страны, власти ввели запрет на массовые скопления людей. Ходить не рекомендуется даже в торговые центры — все ради того, чтобы сдержать вирус», - продолжает рассказ Кирилл Сергеев, корреспондент МИЦ «Известия».

«Сейчас как раз новости по нашему каналу начинаются, и коронавирус — главная тема выпуска. Интересно посмотреть, что говорят коллеги», — говорит Кирилл Сергеев, корреспондент МИЦ «Известия».

И за последние сутки произошло действительно много: ученые из Петербурга начали тестировать несколько вакцины от китайской пневмонии. Передали все собранные данные в разные медицинские центры по всему миру, а простые россияне начали массово скупать крупу, и кажется, что всюду дефицит и прочие ужасы. Но в правительстве уже заверили: запасов хватит минимум на два месяца. Выкупить всю не получится.

Финляндия, из которой я вернулся, закрыла границы, а в Нидерландах отменили «Евровидение». Но теперь у меня гораздо больше времени чем обычно, и можно чуть внимательнее изучить сообщения, подумать и проанализировать, и вот уже легко находятся не только страшные сообщения о жутком повальном дефиците, но и примеры того как эти фейки делаются, а рядом свидетельства нормальных людей с реальным положением продуктов на полках. А все культурное и массовое, что действительно закрывается в реальном мире, теперь, похоже, тут же открывается в сети. Те же Александринка и Мариинка проводят спектакли без зрителей, все транслируется онлайн. Закрытый для посетителей Эрмитаж и другие музеи предлагают виртуальные прогулки с демонстрацией экспонатов. Лучше, чем в реальности.

Кроме того, в сеть перекочевали даже дискотеки с рок-концертами. И даже во время трансляций ради безопасности музыканты держатся друг от друга подальше. Вместе со мной те же трансляции от скуки смотрят уже не тысячи, а десятки тысяч человек. На днях российским школьникам продлили каникулы до 12-го апреля, а в ВУЗах пустуют аудитории. Занятия по всему миру постепенно кочуют в онлайн. Включая физкультуру. И курсы, которые раньше были доступны только узкому кругу студентов, теперь выкладывают в сеть для всех. На выбор — десятки материалов по астрономии, квантовой физике и даже борьбе с вирусами. Было бы желание учиться, времени и так полно.

«Таким образом, мы можем повысить скажем так компетентность наших в общем сограждан нашего общества в определенных областях знаний», — считает Светлана Безгодова, доцент кафедры психологии человека РГПУ им. А. Герцена.

«Весь день я чередовал работу с просмотром научных статей. Но то, что обычно называется зеленой тоской, все-таки настигло меня ближе к вечеру. Никогда не думал, что скажу это, но соскучился по офису. Там хотя бы можно пройтись. Поясница затекла, ноги сводит и это чистая правда. Пожалуй, все на сегодня, до завтра», — подытожил Кирилл Сергеев, корреспондент МИЦ «Известия».

«Вот и стартовал очередной день добровольного заточения. Но чем заняться сегодня и на весь остаток карантина я, кажется, придумал», — рассказывает Кирилл Сергеев, корреспондент МИЦ «Известия».

На третий день затворничества я все же придумал как извлечь из карантина практическую пользу. К примеру, хотя бы немного овладеть корейским — прекрасный язык. Похожие курсы хоть и появились на заре интернета, но сейчас переживают второе рождение. Занятия с одним учеником для репетиторов теперь — редкость. Из-за массового наплыва желающих уроки приходится вести в группах по пять, а то и 15 человек.

«Почти каждый человек отвечает, что хочет выучить какой-то язык. Но нет времени средств, чего-то еще. Может, это именно тот момент, когда люди себе позволяют что-то новое, что-то лишнее», — рассуждает Татьяна Ли, преподаватель корейского языка.

И такой же бешеный ажиотаж внезапно возник и вокруг индустрии моды. Кстати, за прошлую неделю россияне потратили 80 миллиардов рублей на стихийные покупки, как в предновогоднее время.

В сети как грибы растут службы по удаленному подбору одежды. Принцип работы онлайн-стилистов прост: стоит ввести в анкету параметры тела и выбрать цветовую палитру. Готовый набор одежды доставляют на дом.

«Чтобы скрасить монотонный день, я решил примерить обновки сразу и не пожалел. Гардеробчик оказался что надо — в самый раз для работы. И такие новые занятия оказались лучшим лекарством от тоски: хандра прошла, да и настроение улучшилось. Чуть позже я нашел еще один способ полезно провести время: распланировал график образовательных трансляций и все же посетил удаленный концерт в Мариинском театре. Такие там планируют давать весь ближайший месяц, и я надеюсь, не дольше. Что-что, а слушать классику все-таки лучше живьем», — рассказывает Кирилл Сергеев, корреспондент МИЦ «Известия».

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