Меркель отправится под домашний карантин из-за контакта с врачом с COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение отправиться под домашний карантин. Причиной стал ее контакт с врачом, у которого выявили COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт.

«После сегодняшней пресс-конференции канцлеру сообщили, что врач, который в пятницу (20 марта – Прим. ред.) вечером сделал ей прививку от пневмококковой инфекции, прошел тестирование на коронавирус, и оно было позитивно», – сказал Зайберт.

Он отметил, что, узнав о болезни врача, Меркель немедленно решила отправиться на домашний карантин. В ближайшие дни она регулярно будет проходить проверки, пока не получит однозначный результат.

«И на домашнем карантине канцлер будет выполнять свои служебные обязанности», – подытожил официальный представитель Меркель.

Как сообщал 5-tv.ru, Германия входит в ТОП-5 стран по числу людей, болеющих COVID-19. По данным на 22 марта, там выявлено почти 24 тысячи зараженных, 92 человека скончались.