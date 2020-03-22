Минкультуры рекомендовало всем российским кинотеатрам приостановить работу

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Игорь Рязов
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Рекомендация ведомства обусловлена пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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Фото, видео: imago/Frank Sorge

Тема:
Эпидемия коронавируса

Министерство культуры РФ рекомендует всем российским кинотеатрам временно приостановить работу с 23 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Министерство культуры Российской Федерации рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам), приостановить функционирование для посетителей с 23 марта 2020 года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что министр культуры Ольга Любимова уже подписала соответствующий приказ и направила его властям регионов.

«Меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции», — уточнили в ведомстве.

Как отмечает «Экономика сегодня», пятью днями ранее Минкультуры закрыло для посетителей подведомственные ему музеи, театры, библиотеки, филармонии, цирки и другие учреждения. Они временно прекратили свою работу из-за коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число больных COVID-19 в России, по состоянию на 22 марта, достигло 367. За сутки случаев заражения коронавирусом нового типа стало больше на 61.

Тема:
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