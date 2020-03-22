Певице Валерии припомнили обман, который помог ей пробиться на сцену

Певица Валерия утаила свой возраст, чтобы пробиться к славе. Этот поступок ей припомнила звезда российских сериалов Татьяна Абрамова в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В 1992 году обе девушки принимали участие в конкурсе молодых талантов «Утренняя звезда».

«Это был мой первый выход на большую сцену. Я приезжаю, и меня сразу ставят в пару с девушкой. Ее тогда никто знать не знал — по имени Валерия. Я вижу, что девушка уже взрослая тетечка, а мне 15 лет», — рассказала Абрамова.

Позже выяснилось, что сопернице Татьяны на тот момент исполнилось 23 года, а конкурс предполагал участие людей в возрасте до 22-х лет. Абрамова обсудила ситуацию со своим композитором. Тот адресовал претензию продюсеру Валерии Александру Шульгину. Последний попросил войти в положение певицы и назвал «Утреннюю звезду» ее последним шансом показать себя на телевидении.

В том же шоу Кудрявцевой Валерия признала нарушение правил конкурса. Она уточнила, что прошла отбор в своей возрастной категории, а вышла на сцену, когда была на год старше. Позже певица увидела бывшую соперницу в телевизоре и обрадовалась, что артистичная девочка из Тюмени Таня Абрамова нашла себя на актерском поприще.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерия поблагодарила мужа Иосифа Пригожина за 17 счастливых лет совместной жизни.