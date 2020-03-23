Певец и композитор Аркадий Укупник признался: в его жизни была ситуация, за которую ему стыдно до сих пор. Однако без смеха о ней музыкант вспоминать не может.

В эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Укупник вспомнил, как однажды перед концертом оконфузился, зайдя в женский туалет. Причем певец не сразу понял, что перепутал двери, а только в тот момент, когда лицом к лицу встретился со странной посетительницей уборной.

«У меня в те годы была прекрасная шевелюра. И вот я захожу в кабинку. А там на унитазе сидит огромная женщина в рейтузах с начесом. Она посмотрела на меня и говорит: «Что смотришь, дура? Проходи в следующую кабинку!» — улыбаясь рассказал Аркадий.

Instagram @ukupnik_2017

Впрочем, по словам артиста, он не раз попадал в забавные ситуации. Так, например, недавно он признался, что в молодости чуть не пострадал из-за любви к одной юной особе.

Музыкант долгое время встречался с девушкой, но затем она внезапно пропала. Решив разыскать красавицу, Укупник явился к ней домой и застал ее с другим мужчиной. Не желая отступать, Аркадий громко рассказал присутствующим о чувствах к возлюбленной, однако не учел, что неизвестный — ее родной отец, который был явно взбешен неожиданным появлением настойчивого кавалера. Тогда певцу пришлось спасаться бегством

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