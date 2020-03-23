«Что смотришь?» — Укупник рассказал, зачем зашел в женский туалет

|
Алиса Старжевская
75

Заслуженный артист России до сих пор не может забыть об одном злополучном вечере.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Тушин

Певец и композитор Аркадий Укупник признался: в его жизни была ситуация, за которую ему стыдно до сих пор. Однако без смеха о ней музыкант вспоминать не может.

В эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Укупник вспомнил, как однажды перед концертом оконфузился, зайдя в женский туалет. Причем певец не сразу понял, что перепутал двери, а только в тот момент, когда лицом к лицу встретился со странной посетительницей уборной.

«У меня в те годы была прекрасная шевелюра. И вот я захожу в кабинку. А там на унитазе сидит огромная женщина в рейтузах с начесом. Она посмотрела на меня и говорит: «Что смотришь, дура? Проходи в следующую кабинку!» — улыбаясь рассказал Аркадий.

Instagram @ukupnik_2017

Впрочем, по словам артиста, он не раз попадал в забавные ситуации. Так, например, недавно он признался, что в молодости чуть не пострадал из-за любви к одной юной особе.

Музыкант долгое время встречался с девушкой, но затем она внезапно пропала. Решив разыскать красавицу, Укупник явился к ней домой и застал ее с другим мужчиной. Не желая отступать, Аркадий громко рассказал присутствующим о чувствах к возлюбленной, однако не учел, что неизвестный — ее родной отец, который был явно взбешен неожиданным появлением настойчивого кавалера. Тогда певцу пришлось спасаться бегством

Ранее 5-tv.ru, показал фото восьмилетней дочери Аркадия Укупника.

Читайте также

-6° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-5 самых привлекательных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

8:43
«Муж не позволяет»: дочь Толкалиной об отношении к «голым» фото знаменитой мамы
8:34
Девять человек вылечились от коронавируса в Москве
8:25
Без зрителей, но не менее зрелищно: в Сочи завершился финал Sochi Drift Challenge
8:16
Российские самолеты со спецоборудованием для диагностики и дезинфекции прибыли в Италию
8:07
Дмитрий Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса
7:56
Врачи-флебологи обсудили новейшие методы лечения варикозной болезни

Сейчас читают

ТОП-5 самых привлекательных мужчин по знаку зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок