На Камчатке пилоты Як-40 совершили посадку на занятую другим самолетом ВПП

Пилотам самолета Як-40 Камчатского авиационного предприятия пришлось совершить посадку на занятую другим самолетом полосу. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в аэропорту поселка Тиличики днем 20 марта.

Когда воздушное судно, выполнявшее рейс из Петропавловска-Камчатского, выполняло заход в аэропорт назначения и уже достаточно снизилось, диспетчер сообщил, что взлетно-посадочная полоса (ВПП) занята другим бортом. Выяснилось, что в торце ВПП Ан-26 этой же авиакомпании застрял во время разворота. Командир Як-40 принял решение о продолжении захода, и благополучно посадил борт.

В результате авиационного происшествия никто из 20 пассажиров и трех членов экипажа не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянин устроил дебош на борту самолета, летевшего из Вьетнама в Читу.