В России вступило ограничение ависообщения со всеми странами мира

С сегодняшнего дня Россия из-за пандемии коронавируса ограничивает авиасообщение со всеми странами. Об этом заявили в Росавиации.

Исключения коснутся только перелетов из Москвы в столицы и крупные города 146-ти государств. В каждое из них — только один рейс. Новые меры не затронут также чартеры, которые должны доставить наших граждан на родину и вывезти всех иностранцев из России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 23 марта 2020 года в России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки — 71 человек госпитализирован. Все они прибыли в последние две недели из-за рубежа.