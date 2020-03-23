В России вступило ограничение ависообщения со всеми странами мира

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Исключения коснутся только перелетов в столицы и крупные города ряда стран из Москвы.

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Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

С сегодняшнего дня Россия из-за пандемии коронавируса ограничивает авиасообщение со всеми странами. Об этом заявили в Росавиации.

Исключения коснутся только перелетов из Москвы в столицы и крупные города 146-ти государств. В каждое из них — только один рейс. Новые меры не затронут также чартеры, которые должны доставить наших граждан на родину и вывезти всех иностранцев из России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 23 марта 2020 года в России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки — 71 человек госпитализирован. Все они прибыли в последние две недели из-за рубежа.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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