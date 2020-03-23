За сутки в России выявили 71 случай заражения коронавирусом

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В оперштабе по борьбе с COVID-19 подчеркнули, что все новые случаи инфицирования диагностированы у вернувшихся за последние две недели из-за рубежа.

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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом на совещании заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России на 23 марта достигло 438 человек. Новые случаи, как подчеркнули в оперштабе по борьбе с COVID-19, зафиксированы у прибывших за последние две недели из стран, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Все заболевшие госпитализированы и помещены в специальные боксы. Те, кто с ними контактировал в эти две недели отправлены на обследование.

Также в оперштабе заявили, что никакого жесткого карантина в ближайшее время в России вводить не планируется. Предпринимаемых мер в стране вполне достаточно, чтобы контролировать ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, на каких основаниях можно получить отсрочку по кредиту в связи с коронавирусом.

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