За сутки в России выявили 71 случай заражения коронавирусом
В оперштабе по борьбе с COVID-19 подчеркнули, что все новые случаи инфицирования диагностированы у вернувшихся за последние две недели из-за рубежа.
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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, 5-tv.ru
За последние сутки в России зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом на совещании заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России на 23 марта достигло 438 человек. Новые случаи, как подчеркнули в оперштабе по борьбе с COVID-19, зафиксированы у прибывших за последние две недели из стран, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Все заболевшие госпитализированы и помещены в специальные боксы. Те, кто с ними контактировал в эти две недели отправлены на обследование.
Также в оперштабе заявили, что никакого жесткого карантина в ближайшее время в России вводить не планируется. Предпринимаемых мер в стране вполне достаточно, чтобы контролировать ситуацию.
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