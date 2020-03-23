Коронавирус не стал препятствием для «Формулы-1»
Организаторы Гран-при провели соревнования в компьютерном симуляторе F1-2019 на трассе «Сахир» в Бахрейне.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /HOCH ZWEI via www.imago-images.d, 5-tv.ru
Коронавирус не смог остановить «Формулу-1». Вместо отмененного реального турнира, организаторы провели виртуальный!
Первая гонка прошла в компьютерном симуляторе F1-2019 на трассе «Сахир» в Бахрейне. Она состоит из 28-ми кругов, что в два раза короче оригинального Гран-при.
Впрочем, для пилотов важно было соблюсти баланс между развлечением и соревнованием. Это не значит, что победить в ней было проще, чем за рулем настоящего болида. В итоге российский дебютант Роберт Шварцман после упорной борьбы все же сошел с дистанции. Первым финишировал юниор команды «Рено».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о проведении в Сочи финала Sochi Drift Challenge.
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