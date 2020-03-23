Коронавирус не стал препятствием для «Формулы-1»

Коронавирус не смог остановить «Формулу-1». Вместо отмененного реального турнира, организаторы провели виртуальный!

Первая гонка прошла в компьютерном симуляторе F1-2019 на трассе «Сахир» в Бахрейне. Она состоит из 28-ми кругов, что в два раза короче оригинального Гран-при.

Впрочем, для пилотов важно было соблюсти баланс между развлечением и соревнованием. Это не значит, что победить в ней было проще, чем за рулем настоящего болида. В итоге российский дебютант Роберт Шварцман после упорной борьбы все же сошел с дистанции. Первым финишировал юниор команды «Рено».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о проведении в Сочи финала Sochi Drift Challenge.