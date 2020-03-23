Опытный психолог, писатель и телеведущая Наталья Толстая в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, чем заняться дома в период карантина и как при этом не поругаться с близкими людьми.

По мнению эксперта, самое главное — уважать личное пространство друг друга. В обычной жизни мы лишь по утрам встречаемся с родственниками, а затем целый день погружены в работу так, что к вечеру успеваем соскучиться. Однако в условиях ЧС близким людям приходится круглосуточно находиться на одной территории, из-за чего и возникают конфликты.

«Что нужно делать? Уважать личное пространство каждого. Давать возможность побыть наедине мужу с женой. Иногда надо даже договариваться по часам — сколько времени каждый будет смотреть телевизор. Чтобы как-то снизить градус при накаленной ситуации, можно использовать заранее придуманные стоп-слова, которые остановят готовые сорваться с губ обидные выражения», — посоветовала Наталья.

Кроме того, психолог настоятельно рекомендует проветривать жилище, чтобы не накапливались запахи готовящейся пищи, и включать музыку, дабы заглушить раздражающие звуки.

В случае, если семья проживает в однокомнатной квартире, можно развлечь себя настольными играми, о которых многие забыли или поэкспериментировать на кухне. Например, приготовить пироги или налепить пельмени.

«Если уж появляется чувство раздражения, посоветую пить чай с мятой, теплое молоко. Даже самый любимый человек, если с ним находишься рядом круглосуточно, начинает раздражать. Это нормально, но это не должно угрожать отношениям», — отметила эксперт.

В числе прочего, Толстая сделала акцент, что тем людям, у кого один или несколько детей, не нужно превращать внезапные каникулы в тюремный режим. Конечно, сегодня школы перешли на дистанционное обучение, однако вместо того, чтобы поучать ребенка или требовать рассказать правила по русскому языку, лучше дать ему возможность немного поиграть или научить чему-то полезному. Психолог уверяет: так ребенок не чувствует, что его принуждают, и с радостью сделает то, что просите, немного попозже.

«Не принуждайте детей к строгому графику, к режиму и расписанию! Это очень важно. Рано вставать теперь необязательно, и ехать-идти никуда не надо, освобождается время — и многие занимаются в удовольствие, в охотку», — объяснила Наталья.

Подводя итог, Толстая призвала людей быть немного добрее друг к другу, спокойнее и терпимее. Ведь легкая улыбка поднимет настроение даже самому грустному человеку, а обниматься лучше, чем скандалить.

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