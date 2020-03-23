В России готов к регистрации новый экспресс-тест на коронавирус

В ближайшее время в России могут ввести ответственность именно за «нарушение карантина». Поправки в административный кодекс уже подготовили в Минюсте.

С просьбой об ужесточении правил выступили в Роспотребнадзоре. Для граждан, которые контактировали с коронавирусом, изоляция должны быть обязательной — об этом глава ведомства заявила на совещании в правительстве.

Без отдыха работают медики — разрабатывают вакцины и новые тест-системы. Прятаться коронавирусу осталось недолго. В центре Физико-клинической медицины готов к регистрации новый тест. Его реагенты готовят за считанные минуты.

«У него довольно быстра пробоподготовка. Занимает всего 15 минут».

Это значит, что выявить есть ли у человека коронавирус можно будет часа за два. И это в два раза быстрее чем сейчас. Подобная система позволит сделать тестирование массовым. Не покладая рук российская наука ищет спасение от чумы XXI века.

«Разработка вакцины прошла первую фазу. Это рекомбинантная вакцина, не из живого вируса. Все испытания у нас закончатся в июне. И после этого мы перейдем к тем необходимым исследованиям, которые нужны для регистрации вакцины», — заявила руководитель федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Какие еще меры власти принимают для сдерживания эпидемии в нашей стране — расскажет Алексей Лазуренко.