«Весил 105 килограммов и постоянно был пьян»: Григорий Лепс о терниях на пути к славе

Известный певец и композитор, заслуженный артист России и народный Карачаево-Черкессии, а также обладатель множества музыкальных премий Григорий Лепс с высоты своего опыта откровенно рассказал о терниях на пути к успеху в YouTube-шоу «Принцип Ковалева».

У себя на родине в Сочи начинающий артист быстро завоевал популярность, однако останавливаться на этом не собирался и отправился завоевывать Москву. Там же 30-летнего Лепса ждали сплошные разочарования. Заключать контракты с артистом со странной фамилией и репертуаром звукозаписывающие компании не торопились. Не помогали даже деньги. Неудачи заставляли «снимать напряжение алкоголем», а это только усугубляло ситуацию.

«Они не хотели меня никуда брать. В некоторой степени я их понимаю. Выглядел я безобразно, вел себя еще хуже, постоянно был пьяный, весил 105 килограммов. Ну кому такой артист был нужен!» — цитирует Лепса StarHit.

Спасла исполнителя абсолютная вера в себя.

«Я понимал, что не нужно сидеть сиднем, надо пахать. Мне было интересно работать. Я приезжал на студию и что-то переделывал», — рассказывает 57-летний автор хита «Рюмка водки на столе».

Ранее, как писал 5-tv.ru, поклонников Лепса не на шутку обеспокоило видео из дома артиста, которое выложил в сеть композитор Игорь Крутой — на кадрах у музыканта нездорово опухшее лицо.