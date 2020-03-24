Любовь и коронавирус: COVID-19 испытывает счастье россиян
Объявленная во всем мире пандемия одних влюбленных разделила, закрыв в разных странах, других заперла надолго вместе.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов, 5-tv.ru
Пандемия нарушила планы мечтающих о семейном счастье россиян. ЗАГСы или закрываются, или ограничивают количество гостей до 12-ти человек. Рестораны отменяют торжественные банкеты.
Сотни влюбленных оказались по разные стороны закрытых границ, а кто-то наоборот — вместе, но в изоляции от мира.
Истории любви и разлуки собрала Елена Норкунайте.
Наталия Демина в приграничных водах Немана ищет ответ как долго продлится разлука с любимым. Здесь, в середине реки Наполеон и Александр I когда-то заключили Тильзитский мир. Девушка с тоской смотрит на мост Королевы Луизы, соединяющий Россию с Европой. Но только мысленно невеста рядом с женихом.
«Отнесла заявление в ЗАГС о переносе нашей свадьбы. Надеюсь, к 25 апреля тебя оттуда выпустят», — обращается к возлюбленному Наталья.
Она — в Советске, он — в Бухаресте. Да еще на днях вернулся из Италии, куда ездил на заработки. Геннадий Чорный — сидя на чемоданах, буквально считает дни карантина до свадьбы.
«Вот уже неделю стоит чемодан не разобранный, стоит и ждет, чтобы мы собрались и скорее вылетели к вам, любимая. Пять чашек кофе и день прошел. Сколько еще впереди дней ожидания никто не знает», — сокрушается Геннадий.
Настоящие космполиты — Христина Костова и Никола Янев. Познакомились в Болгарии, живут в пригороде Лондона, хотели обвенчаться в близкой по духу Грузии 22 апреля. Любимые бабушки и дедушки, вся родня и друзья должны были собраться в одном из старейших храмов на горе Мтацминда. На подготовку затрачены силы и средства, но будущее — как осколки разбитого зеркала, которые пока не склеить.
«Мы очень расстроены, что в данный момент не можем обвенчаться. Просто отложим церемонию, пока ситуация не поменяется. Я призываю людей думать своей головой! Соблюдайте меры предосторожности, о которых вас просят», — говорит Никола.
Как не сойти с ума от разлуки или наедине друг с другом? В условиях глобальной изоляции в одной квартире, отеле или на круизном лайнере отношения проходят проверку на прочность. Супруги Евгений и Ольга Горте застряли на острове.
«Наше российское правительство — вот сегодня общались с консулом — экстренно решает ситуацию, как нас отсюда будут вывозить. Пока не понятно, нас будут вывозить военные или это будет борт МЧС», — рассказывает Евгений.
Она меняет наряды, он — коктейли. Вокруг красота неописуемая: песок — белый, море — синее. Жизнь такая райская, что уже нестерпимо хочется домой — в родной Барнаул.
«Любовь спасет мир?»
«Да!»
«Хочу с тобой на карантин, хочу тет-а-тет, один на один! И пусть от страха бьет адреналин, пусть под нами горит подоконник, пол, кровать, ковролин», — поет известный певец Тимур Родригес.
Реакции россиян можно только позавидовать. Маркетологи отметили резкий скачок онлайн-продаж в магазинах для взрослых в первый же день, когда Россия закрыла границы.
«Секс — это ведь способ отвлечься от грустных мыслей. Поэтому поначалу будет вспышка сексуальная такая, сексуальной активности, а потом наоборот — уменьшение», — объясняет сексолог Александр Полеев.
У настоящей романтики нет конца, ни края. Даже, когда он в Китае, она - в России, а между ними сплошной Амур.
«Андрей говорит, что у них там все нормально, что скучает, что ждет», — рассказывает Анастасия Черных.
Кажется, на том берегу, в стране уже победившей эпидемию, сейчас безопаснее всего. Но не это привлекает и волнует Настю, а слова, которые Андрей мог бы прошептать ей на ушко:
«Скучаю сильно! Скоро все закончится, мы будем вместе, спокойной ночи, целую!»
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