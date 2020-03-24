Посол в США призвал правозащитников не запускать фейки о коронавирусе в России

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Валентин Черников
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Анатолий Антонов отреагировал на громкое заявление американской организации Human Rights Watch о том, что российские власти принимают недостаточно мер по борьбе с пандемией.

Фото: Zuma\TASS

Тема:
Эпидемия коронавируса

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американскую правозащитную организацию Human Rights Watch не распространять дезинформацию о борьбе российских властей с распространением коронавируса. Его заявление появилось на странице дипмиссии в Facebook.

Ранее исполнительный директор HRW Кеннет Рот заявил в Twitter в России предпринимают недостаточно мер для борьбы с пандемией.

«Правительство Путина не делает ничего, чтобы помешать богатым россиянам скупать аппараты вентиляции легких и создавать частные клиники в своих домах на случай, если они заразятся COVID-19, в результате чего рядовые россияне, вероятно, испытывают нехватку этого спасательного оборудования», — написал правозащитник и сослался на публикацию в либеральном издании The Moscow Times.

В ответном письме Антонов отметил, что своевременно принятые меры позволили России противостоять новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно не критикует. В России не зафиксировано ни одного летального исхода.

«Вновь обращаем внимание политиков и общественных деятелей в США: сейчас как никогда нужны совместные действия по борьбе с вирусом, а не ложные новости и попытки посеять рознь, неприязнь, разжечь ксенофобию (русофобию)», — изложил российский посол.

Ранее 5-tv.ru публиковал актуальную информацию о распространении коронавируса в мире.

Тема:
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