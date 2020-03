Посол в США призвал правозащитников не запускать фейки о коронавирусе в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал американскую правозащитную организацию Human Rights Watch не распространять дезинформацию о борьбе российских властей с распространением коронавируса. Его заявление появилось на странице дипмиссии в Facebook.

Ранее исполнительный директор HRW Кеннет Рот заявил в Twitter в России предпринимают недостаточно мер для борьбы с пандемией.

«Правительство Путина не делает ничего, чтобы помешать богатым россиянам скупать аппараты вентиляции легких и создавать частные клиники в своих домах на случай, если они заразятся COVID-19, в результате чего рядовые россияне, вероятно, испытывают нехватку этого спасательного оборудования», — написал правозащитник и сослался на публикацию в либеральном издании The Moscow Times.

Putin's government is doing nothing to stop wealthy Russians from buying up ventilators and setting up private clinics in their homes in case they catch COVID-19, leaving ordinary Russians with a likely shortage of this life-saving equipment. https://t.co/NrXfgTiawc