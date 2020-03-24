Збруев рассказал о своем состоянии после обращения к врачам

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 2 087

Актер обратился к медикам из опасения коронавируса, почувствовав, что простыл.

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Фото, видео: ТАСС/Метцель Михаил, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Актер Александр Збруев обратился к врачам из-за симптомов простуды. Как рассказал 5-tv.ru сам артист, медики нашли его состояние удовлетворительным. Никаких признаков заболевания коронавирусом обнаружено не было.

«Я обращался к медикам, чтобы проверить себя. Проверили, все, слава богу, хорошо. Они меня прослушали и сказали, что все хорошо», — рассказал Збруев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Александр Збруев попросил помощи у врачей, обнаружив у себя первые симптомы простуды. За границу он в последнее время не выезжал, с приехавшими из-за рубежа не контактировал. Артист решил проверить себя на фоне информационных сообщений о пандемии коронавируса на всякий случай.

Александру Збруеву 81 год. Публике он хорошо известен по ролям в таких картинах как «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Успех», «Мой младший брат», «Мелодии белой ночи».

Тема:
Эпидемия коронавируса
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