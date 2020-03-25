Меры по защите здоровья личного состава усилены в российской армии
Обязательные медицинские проверки организованы во всех воинских частях.
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Фото, видео: ТАСС/Терещенко Михаил, 5-tv.ru
В Российской армии усилили меры по защите здоровья личного состава. Во всех частях организованны обязательные медицинские проверки. Особо тщательно осматривают вернувшихся из заграничных командировок. Не стали исключением и члены делегации Минобороны прилетевшие накануне из Сирии во главе с Сергеем Шойгу. У них измерили температуру, взяли анализы на коронавирус. Все тесты показали отрицательный результат.
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