Владимир Путин осмотрел больницу в Коммунарке с больными коронавирусом
Глава государства прибыл в лечебное учреждение после совещания в Ново-Огарево.
Фото: ТАСС/ Дружинин Алексей, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин осмотрел больницу в Коммунарке, где проходят лечение зараженные вирусом COVID-19. Глава государства прибыл в лечебное учреждение после совещания в Ново-Огарево. На входе его встретил главный врач больницы Денис Проценко.
Облачившись в защитную спецодежду, Владимир Путин прошел в палаты, где лично оценил уровень лечения.
«Я посмотрел, как они (сотрудники больницы — Прим.ред.) трудятся, все на боевых постах. Все работают, как часики, хорошие и слаженные», — подчеркнул по итогам осмотра глава государства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом призвал ввести карантин для пожилых людей во всех крупных городах России.
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