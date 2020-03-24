Владимир Путин осмотрел больницу в Коммунарке с больными коронавирусом

Президент России Владимир Путин осмотрел больницу в Коммунарке, где проходят лечение зараженные вирусом COVID-19. Глава государства прибыл в лечебное учреждение после совещания в Ново-Огарево. На входе его встретил главный врач больницы Денис Проценко.

Облачившись в защитную спецодежду, Владимир Путин прошел в палаты, где лично оценил уровень лечения.

«Я посмотрел, как они (сотрудники больницы — Прим.ред.) трудятся, все на боевых постах. Все работают, как часики, хорошие и слаженные», — подчеркнул по итогам осмотра глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом призвал ввести карантин для пожилых людей во всех крупных городах России.