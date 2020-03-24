Собянин считает, что карантин для пожилых необходим во всех крупных городах

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Алиса Старжевская
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Государственный деятель настаивает на ужесточении мер безопасности в связи с высокой динамикой заболеваемости COVID-19.

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Фото, видео: ТАСС/Щербак Александр, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости ужесточить меры безопасности в связи с высокой динамикой распространения инфекции коронавируса. Об этом государственный деятель заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по экономическим вопросам, которое состоялось сегодня, 24 марта, в Ново-Огарево.

В числе прочего, Собянин настоятельно рекомендует пожилым людям оставаться дома, пока ситуация не стабилизируется.

«Группа риска — это пожилые люди от 65-лет. Мы объявили карантин и с четверга они все будут сидеть дома, даже те, кто работает. Во всех городах нужно сделать аналогичную систему. Так как главная проблема у нас теперь будет с ними. Они будут лежать на реанимационных койках, у них самое тяжелое протекание болезни. Нужно этот пик сгладить. Иначе система не справится с ними», — отметил мэр столицы.

Кроме того, Сергей Собянин заявил, что передал поручение главам регионов проследить, чтобы заразившимся оказывали всю необходимую медицинскую помощь. Также чиновник сообщил о разработке единого стандарта комплектации больничных палат.

«Проблема в том, что объем тестирования очень низкий, и реальной картины и в мире никто не знает. Поэтому всем без исключения субъектам, независимо, есть у них больные или нет, мы такую разнорядочку дадим», — подытожил Собянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут ввести ответственность за «нарушение карантина».

Тема:
Эпидемия коронавируса
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