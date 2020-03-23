Культура в массы? Как в Петербурге реагируют на ограничение по коронавирусу
Первые выходные после введения новых правил проведения массовых мероприятий из-за пандемии нового внеклеточного агента показали, что есть те, кого вирус не пугает, а пустые залы радуют.
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Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей, 5-tv.ru
В России прошли первые, после введения ограничений, выходные. В Москве закрыты многие развлекательные центры, фитнес-клубы, бассейны.
Даже на Красной площади в это воскресенье было не многолюдно. Министерство культуры рекомендовало кинотеатрам приостановить работу с 23 марта. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба министерства.
Как же горожанам провести выходные, если концерты перенесены, театры и цирки временно закрыты. А врачи советуют не выходить из дома. Многие так и делают, но есть и те кого вирус не пугает. Они находят в интернете еще не закрытые выставки. А отсутствие очередей и пустые залы их только радуют.
Линар Гиннатулин о том, как петербуржцы реагируют на новые правила.
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