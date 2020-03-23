Культура в массы? Как в Петербурге реагируют на ограничение по коронавирусу

В России прошли первые, после введения ограничений, выходные. В Москве закрыты многие развлекательные центры, фитнес-клубы, бассейны.

Даже на Красной площади в это воскресенье было не многолюдно. Министерство культуры рекомендовало кинотеатрам приостановить работу с 23 марта. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба министерства.

Как же горожанам провести выходные, если концерты перенесены, театры и цирки временно закрыты. А врачи советуют не выходить из дома. Многие так и делают, но есть и те кого вирус не пугает. Они находят в интернете еще не закрытые выставки. А отсутствие очередей и пустые залы их только радуют.

Линар Гиннатулин о том, как петербуржцы реагируют на новые правила.