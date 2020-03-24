«Ситуация тяжелая»: Сестра Мити Фомина о жизни в Италии в пандемию коронавируса

|
Алиса Старжевская
Эксклюзив 501

Светлана Фомина живет в Италии. По ее словам, многим итальянцам трудно привыкнуть к ограничениям из-за распространения инфекции.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС/Pacific Press via ZUMA Wire, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сестра музыканта Мити Фомина Светлана много лет живет в Италии. В разгар пандемии коронавируса эта страна оказалась в лидерах по числу заболевших. Женщина рассказала 5-tv.ru, как сказывается пандемия на привычном укладе жизни итальянцев.

«У нас тяжелая ситуация. Коронавирус нас, так сказать, поработил. Мы не можем выходить из дома. Мой сын пошел два дня назад в горы один. Чтоб вам объяснить, чтобы пойти в горы, нужно просто повернуть по улице 300 метров направо, и ты уже оказываешься практически в горах. Его остановили полицейские и сказали, что, если он не вернется, его оштрафуют», — рассказала Светлана Фомина.

При этом, по ее словам, итальянцы могут обеспечить себя продуктами. Для этого они соблюдают жесткие правила, за нарушение которых грозит штраф.

«Можно выезжать за покупками в супермаркет. Это разрешено, но ты должен иметь с собой объяснительную бумагу, документ. В нем ты под страхом не смертной казни, но штрафа обязуешься говорить правду. То есть, если ты поехал за покупками, то ты поехал за покупками», — описала ситуацию женщина.

В завершение она призвала всех извлечь пользу из того свободного времени, которое появилось у людей из-за ограничительных мер по коронавирусу. Помнить о серьезности болезни нужно, но не стоит воспринимать изменения в жизни как новую константу.

«Конечно, многим людям здесь, в Италии, очень трудно привыкнуть к этой ситуации. Что касается опасности коронавируса, давайте не будем ее преуменьшать. Но давайте будем стараться ограничивать себя в прогулках, в праздниках. Это ненадолго. И я думаю, что очень важно задуматься о том, как мы жили раньше. Я немного ухожу в патетику, но это на самом деле очень важно. У нас сейчас много времени. Давайте сядем и подумаем — а как мы жили раньше, хотим ли мы жить так же? У нас есть какие-то мечты, есть какие-то неотложные дела. Давайте этим займемся», — призвала Светлана Фомина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Италия оказалась на втором месте по числу заболевших COVID-19. По данным от 24 марта в стране 63927 больных, что на 4,7 тысячи больше, чем днем ранее, скончались более шести тысяч. В этой ситуации России решила оказать помощь европейскому государству по борьбе с пандемией. За последние сутки двенадцать российских самолетов доставили в страну медицинское оборудование и врачей, имеющих опыт в ликвидации эпидемий. 

Тема:
Эпидемия коронавируса
24 мар
Ростуризм: Все организованные российские туристы вернутся домой до 31 марта
24 мар
В Петербурге из-за коронавируса временно запретили плановую госпитализацию
24 мар
Врача в Петербурге, скрывшую поездку в Таиланд, увезли медики — видео
24 мар
В Иране от COVID-19 скончался журналист, который «на спор» облизывал святыни
24 мар
В Петербурге с 26 марта закроют фитнес-центры, бассейны и фудкорты из-за вируса
24 мар
В Кремле рассказали о подготовке к первому в истории удаленному саммиту G20
24 мар
Лев Лещенко и его супруга госпитализированы в медцентр в Коммунарке
24 мар
Владимир Путин осмотрел больницу в Коммунарке с больными коронавирусом
24 мар
Звезды и коронавирус. Кто заразился?
24 мар
Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год из-за коронавируса

Читайте также

+5° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
78.85
-2.03 85.43
-1.28
Обладатели черной метки: какие знаки зодиака обречены на трудную судьбу

Последние новости

18:14
«Человек-треугольник»: Глафира Тарханова показала результат диеты
18:12
Ростуризм: Все организованные российские туристы вернутся домой до 31 марта
18:09
В Петербурге из-за коронавируса временно запретили плановую госпитализацию
18:05
Экс-жена рыжего из «Иванушек» получила на день рождения элитную иномарку
17:55
Врача в Петербурге, скрывшую поездку в Таиланд, увезли медики — видео
17:48
Видео экстрадиции совладельца ТЦ «Зимняя вишня» из Польши

Сейчас читают

Обладатели черной метки: какие знаки зодиака обречены на трудную судьбу
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок