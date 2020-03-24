«Ситуация тяжелая»: Сестра Мити Фомина о жизни в Италии в пандемию коронавируса
Светлана Фомина живет в Италии. По ее словам, многим итальянцам трудно привыкнуть к ограничениям из-за распространения инфекции.
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Фото, видео: ТАСС/Pacific Press via ZUMA Wire, 5-tv.ru
Сестра музыканта Мити Фомина Светлана много лет живет в Италии. В разгар пандемии коронавируса эта страна оказалась в лидерах по числу заболевших. Женщина рассказала 5-tv.ru, как сказывается пандемия на привычном укладе жизни итальянцев.
«У нас тяжелая ситуация. Коронавирус нас, так сказать, поработил. Мы не можем выходить из дома. Мой сын пошел два дня назад в горы один. Чтоб вам объяснить, чтобы пойти в горы, нужно просто повернуть по улице 300 метров направо, и ты уже оказываешься практически в горах. Его остановили полицейские и сказали, что, если он не вернется, его оштрафуют», — рассказала Светлана Фомина.
При этом, по ее словам, итальянцы могут обеспечить себя продуктами. Для этого они соблюдают жесткие правила, за нарушение которых грозит штраф.
«Можно выезжать за покупками в супермаркет. Это разрешено, но ты должен иметь с собой объяснительную бумагу, документ. В нем ты под страхом не смертной казни, но штрафа обязуешься говорить правду. То есть, если ты поехал за покупками, то ты поехал за покупками», — описала ситуацию женщина.
В завершение она призвала всех извлечь пользу из того свободного времени, которое появилось у людей из-за ограничительных мер по коронавирусу. Помнить о серьезности болезни нужно, но не стоит воспринимать изменения в жизни как новую константу.
«Конечно, многим людям здесь, в Италии, очень трудно привыкнуть к этой ситуации. Что касается опасности коронавируса, давайте не будем ее преуменьшать. Но давайте будем стараться ограничивать себя в прогулках, в праздниках. Это ненадолго. И я думаю, что очень важно задуматься о том, как мы жили раньше. Я немного ухожу в патетику, но это на самом деле очень важно. У нас сейчас много времени. Давайте сядем и подумаем — а как мы жили раньше, хотим ли мы жить так же? У нас есть какие-то мечты, есть какие-то неотложные дела. Давайте этим займемся», — призвала Светлана Фомина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Италия оказалась на втором месте по числу заболевших COVID-19. По данным от 24 марта в стране 63927 больных, что на 4,7 тысячи больше, чем днем ранее, скончались более шести тысяч. В этой ситуации России решила оказать помощь европейскому государству по борьбе с пандемией. За последние сутки двенадцать российских самолетов доставили в страну медицинское оборудование и врачей, имеющих опыт в ликвидации эпидемий.
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