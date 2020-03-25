Где получить информацию о ситуации с коронавирусом в России?

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В нашей стране действуют два интернет-портала, где круглосуточно можно получить всю актуальную информацию о заболевании, в также узнать о доступных услугах.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Актуальная и проверенная информация о ситуации с коронавирусом в России ежедневно обновляется на сайте стопкоронавирус.рф. Там же можно узнать о симптомах заболевания и мерах предосторожности.

А на портале доступвсем.рф можно найти бесплатные онлайн-сервисы и услуги, в том числе образовательные. На выбор читателей — произведения русской и зарубежной классики, для киноманов — фильмы и сериалы.

В России также работает «горячая линия» по вопросам коронавируса. По номеру 8 800 2000 112 можете узнать о том, как защититься от инфекции, и проконсультироваться о своих действиях в случае проблем со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru публиковал самую актуальную информацию о пандемии коронавируса на утро 25 марта.

Тема:
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