Где получить информацию о ситуации с коронавирусом в России?
В нашей стране действуют два интернет-портала, где круглосуточно можно получить всю актуальную информацию о заболевании, в также узнать о доступных услугах.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
ТОП-3 мужских знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями
ТОП-3 знаков зодиака, представителей которых ждет успех в ближайшие 10 лет
Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru
Актуальная и проверенная информация о ситуации с коронавирусом в России ежедневно обновляется на сайте стопкоронавирус.рф. Там же можно узнать о симптомах заболевания и мерах предосторожности.
А на портале доступвсем.рф можно найти бесплатные онлайн-сервисы и услуги, в том числе образовательные. На выбор читателей — произведения русской и зарубежной классики, для киноманов — фильмы и сериалы.
В России также работает «горячая линия» по вопросам коронавируса. По номеру 8 800 2000 112 можете узнать о том, как защититься от инфекции, и проконсультироваться о своих действиях в случае проблем со здоровьем.
Ранее 5-tv.ru публиковал самую актуальную информацию о пандемии коронавируса на утро 25 марта.
- 25 мар
- Медики следят за состоянием здоровья участников Парада Победы на Красной площади
- 25 мар
- В Бразилии из-за коронавируса людей выгоняют с пляжей с помощью вертолетов
- 25 мар
- «Новое хобби»: Лидер петербургской группы Little Big начал писать картины
- 25 мар
- В Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина
- 25 мар
- Коронавирус в мире. Самое актуальное на 25 марта
- 25 мар
- Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке
- 25 мар
- Какие меры предпринимают в России для борьбы с распространением коронавируса?
- 25 мар
- Сенатор предложил отправить нарушившего карантин рэпера Джигана в больницу
- 25 мар
- В Госдуме предложили наказывать нарушителей карантина по коронавирусу семью годами колонии
- 25 мар
- Олимпийские игры отложили до лучших времен
Читайте также
64%
-2.03 85.43
-1.28
Нашли ошибку?