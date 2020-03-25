Крупнейший карантин в мире: Индия объявила о масштабной изоляции

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Из-за пандемии коронавируса трехнедельный карантин начался для 1,3 миллиардов жителей страны.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сегодня в полночь закрылась на карантин Индия - вторая по числу населения страна в мире. Из-за пандемии коронавируса трехнедельная изоляция началась для 1,3 миллиардов жителей страны.

Власти еще раз обратили внимание на то, как важно соблюдать дистанцию. Это единственный способ остановить распространение коронавируса. Кроме того, на борьбу с инфекцией Нью-Дели выделит порядка двух миллиардов долларов. На сегодняшний день в Индии заражены коронавирусом 469 человек, десять из которых умерли.

Тем временем, стало известно, что летнюю Олимпиаду в Токио точно отменят. МОК и власти Японии договорились перенести Игры на следующий год.

А в китайской провинции Хубэй, которая стала источником COVID-19, снимают карантин. Об этом объявил официальный Пекин. В регионе за последние сутки заболел только один человек - врач местной больницы. А в остальном мире число инфицированных только растет. В США всего за день коронавирус диагностировали у восьми тысяч американцев.

В Европе в печальном рейтинге к лидирующей Италии приближается Испания. Шесть с половиной тысяч новых заражений за сутки.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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