Крупнейший карантин в мире: Индия объявила о масштабной изоляции
Из-за пандемии коронавируса трехнедельный карантин начался для 1,3 миллиардов жителей страны.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
ТОП-3 женских имен, обладательницы которых стареют раньше всех
ТОП-3 мужских знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями
Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Сегодня в полночь закрылась на карантин Индия - вторая по числу населения страна в мире. Из-за пандемии коронавируса трехнедельная изоляция началась для 1,3 миллиардов жителей страны.
Власти еще раз обратили внимание на то, как важно соблюдать дистанцию. Это единственный способ остановить распространение коронавируса. Кроме того, на борьбу с инфекцией Нью-Дели выделит порядка двух миллиардов долларов. На сегодняшний день в Индии заражены коронавирусом 469 человек, десять из которых умерли.
Тем временем, стало известно, что летнюю Олимпиаду в Токио точно отменят. МОК и власти Японии договорились перенести Игры на следующий год.
А в китайской провинции Хубэй, которая стала источником COVID-19, снимают карантин. Об этом объявил официальный Пекин. В регионе за последние сутки заболел только один человек - врач местной больницы. А в остальном мире число инфицированных только растет. В США всего за день коронавирус диагностировали у восьми тысяч американцев.
В Европе в печальном рейтинге к лидирующей Италии приближается Испания. Шесть с половиной тысяч новых заражений за сутки.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 25 мар
- ЦБ РФ признал заболевание коронавирусом причиной для реструктуризации кредита
- 25 мар
- «Аэрофлот» вернул на родину более четырех тысяч россиян за последние сутки
- 25 мар
- Российские туристы вторые сутки не могут вылететь из Абу-Даби
- 25 мар
- В РЖД заявили об отмене части поездов дальнего следования из-за коронавируса
- 25 мар
- Медики следят за состоянием здоровья участников Парада Победы на Красной площади
- 25 мар
- В Бразилии из-за коронавируса людей выгоняют с пляжей с помощью вертолетов
- 25 мар
- Где получить информацию о ситуации с коронавирусом в России?
- 25 мар
- «Новое хобби»: Лидер петербургской группы Little Big начал писать картины
- 25 мар
- В Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина
- 25 мар
- Коронавирус в мире. Самое актуальное на 25 марта
Читайте также
60%
-2.03 85.43
-1.28
Нашли ошибку?