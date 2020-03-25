В Бразилии из-за коронавируса людей выгоняют с пляжей с помощью вертолетов

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Местные жители не до конца верят в опасность заболевания и возможность заразиться.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сложная ситуация и в Бразилии. Местные жители, как сообщают СМИ, не очень верят в опасность эпидемии. Властям приходится изобретать самые разные способы, чтобы заставить вернуться беспечных граждан домой.

Полицейские вертолеты разгоняют отдыхающих с пляжей. С помощью лопастей поднимают песчаную бурю. Например, курсируют над пляжами и создают таким образом вихри из песка.

Как сообщают журналисты, к защите бразильцев от коронавируса подключились даже местные криминальные авторитеты. По информации британского издания Daily Mail, они ввели собственный комендантский час, запретив людям посещать общественные места и выходить из квартир после восьми вечера.

«Тех, кто нарушит эти правила, мы научим уважению», — говорится в листовках, которые напечатали гангстеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина.

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Тема:
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