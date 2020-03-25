В Бразилии из-за коронавируса людей выгоняют с пляжей с помощью вертолетов
Местные жители не до конца верят в опасность заболевания и возможность заразиться.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
ТОП-3 мужских знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями
ТОП-3 знаков зодиака, представителей которых ждет успех в ближайшие 10 лет
Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Сложная ситуация и в Бразилии. Местные жители, как сообщают СМИ, не очень верят в опасность эпидемии. Властям приходится изобретать самые разные способы, чтобы заставить вернуться беспечных граждан домой.
Полицейские вертолеты разгоняют отдыхающих с пляжей. С помощью лопастей поднимают песчаную бурю. Например, курсируют над пляжами и создают таким образом вихри из песка.
Как сообщают журналисты, к защите бразильцев от коронавируса подключились даже местные криминальные авторитеты. По информации британского издания Daily Mail, они ввели собственный комендантский час, запретив людям посещать общественные места и выходить из квартир после восьми вечера.
«Тех, кто нарушит эти правила, мы научим уважению», — говорится в листовках, которые напечатали гангстеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 25 мар
- Медики следят за состоянием здоровья участников Парада Победы на Красной площади
- 25 мар
- Где получить информацию о ситуации с коронавирусом в России?
- 25 мар
- «Новое хобби»: Лидер петербургской группы Little Big начал писать картины
- 25 мар
- В Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина
- 25 мар
- Коронавирус в мире. Самое актуальное на 25 марта
- 25 мар
- Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке
- 25 мар
- Какие меры предпринимают в России для борьбы с распространением коронавируса?
- 25 мар
- Сенатор предложил отправить нарушившего карантин рэпера Джигана в больницу
- 25 мар
- В Госдуме предложили наказывать нарушителей карантина по коронавирусу семью годами колонии
- 25 мар
- Олимпийские игры отложили до лучших времен
Читайте также
64%
-2.03 85.43
-1.28
Нашли ошибку?