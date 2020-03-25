Медики следят за состоянием здоровья участников Парада Победы на Красной площади

Министерство обороны усилило меры безопасности для участников грядущего Парада Победы на Красной площади. В связи с распространением коронавируса будущие участники шествия, уже сейчас находятся под пристальным вниманием медиков. Для призывников отменены увольнения. В Алабино, где организован тренировочный полигон, установлены несколько санитарных постов. Прежде чем приступить к занятиям — каждому измеряют температуру и оценивают общее состояние. Как утверждают в Минобороны — вирусу не дадут испортить юбилейный Парад 9 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина.

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