Грани ответственности: что грозит скрывшей поездку за границу врачу из Петербурга

В Госдуме предложили жесткое наказание для нарушителей карантина. Семь лет тюрьмы. Это в случае, если безответственные действия зараженного привели к смерти двух и более лиц.

Сегодня законопроект об усилении ответственности рассмотрят на Охотном Ряду. Например, в Петербурге — вопиющий случай.

Следственный комитет проверяет действия врача-отоларинголога, которая скрыла недавнюю поездку заграницу и продолжала вести прием, как ни в чем не бывало.

Лор-врач одной из частных клиник Санкт-Петербурга вернулась из Тайланда 15 марта, но сообщить об этом в Роспотребнадзор не сочла нужны, пренебрегла и рекомендациями – на самоизоляцию не отправилась, а вышла на работу, и уже 17 марта вела прием пациентов в одном из кабинетов на втором этаже, записаться к ней можно было и на завтра.

Что теперь грозит доктору и ее пациентам — узнала Марина Кравцова.

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