Отмена турниров и соревнований вызвала всплеск интереса к киберспорту

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Сегодня, пожалуй, нет такого спорта, который не был бы симулирован в киберпространстве. Автогонки в нем — старожилы. Можно практически полностью погрузиться в иную реальность.

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Фото, видео: ТАСС/Красильников Станислав, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Из-за пандемии один за другим отменяются или переносятся все спортивные мероприятия. Но карантин для истинных фанатов — не стал преградой. Соревнования и турниры уходят из реальности в безопасное киберпространство. Как угроза мировой эпидемии изменила правила игры, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Иван Ожогин назвал плюс коронавируса для ценителей культуры.

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