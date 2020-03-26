Отмена турниров и соревнований вызвала всплеск интереса к киберспорту

Из-за пандемии один за другим отменяются или переносятся все спортивные мероприятия. Но карантин для истинных фанатов — не стал преградой. Соревнования и турниры уходят из реальности в безопасное киберпространство. Как угроза мировой эпидемии изменила правила игры, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Иван Ожогин назвал плюс коронавируса для ценителей культуры.

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