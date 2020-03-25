Федор Смолов рассказал, как чувствует себя в испанском «заточении»
Футболист признался: он старается не впадать в депрессию, но очень переживает, что все его друзья находятся в России.
Фото: Instagram @smolovfedor_10
Нападающий московского «Локомотива», временно выступающий за испанскую «Сельту», Федор Смолов рассказал подписчикам в Instagram, как коротает дни в условиях вынужденного карантина.
Футболист вышел в прямой эфир в социальной сети и ответил на популярные вопросы своих фанатов. Так, например, спортсмен признался, что сегодня в городе Виго, где он находится, обстановка вполне спокойная. Правда, свободно передвигаться по улице все же запрещено.
«Мне разрешили выходить только за продуктами и в аптеку. Кстати, можно гулять с собакой», — отметил Смолов.
Федор пояснил, что за несоблюдение режима, нарушителям грозит штраф в размере 600 евро. Если же хулиган демонстративно игнорирует общепринятые правила, то может вскоре отправиться за решетку.
«Жизнь — боль. У меня тут вообще никого из друзей», — сетовал Смолов.
Футболист рассказал, что отвлекает себя от грустных мыслей занятиями на велотренажере. Он заявил, что хотел установить и беговую дорожку, однако та не вошла в квартиру по размеру.
В заключение беседы с поклонниками Федор пошутил над другом Александром Кокориным, который недавно вышел из колонии, где отбывал наказание за хулиганство и нанесение побоев неизвестному.
«Кокорин зовет в „Сочи“. Говорит, там топка», — с улыбкой сообщил футболист.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что PR-агент Федора Смолова прокомментировал слухи о свадьбе подопечного с 17-летней внучкой Ельцина.
Читайте также
32%
-1.06 84.15
-1.28
Нашли ошибку?