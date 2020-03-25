Федор Смолов рассказал, как чувствует себя в испанском «заточении»

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Алиса Старжевская
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Футболист признался: он старается не впадать в депрессию, но очень переживает, что все его друзья находятся в России.

Фото: Instagram @smolovfedor_10

Нападающий московского «Локомотива», временно выступающий за испанскую «Сельту», Федор Смолов рассказал подписчикам в Instagram, как коротает дни в условиях вынужденного карантина.

Футболист вышел в прямой эфир в социальной сети и ответил на популярные вопросы своих фанатов. Так, например, спортсмен признался, что сегодня в городе Виго, где он находится, обстановка вполне спокойная. Правда, свободно передвигаться по улице все же запрещено.

«Мне разрешили выходить только за продуктами и в аптеку. Кстати, можно гулять с собакой», — отметил Смолов.

Instagram @smolovfedor_10

Федор пояснил, что за несоблюдение режима, нарушителям грозит штраф в размере 600 евро. Если же хулиган демонстративно игнорирует общепринятые правила, то может вскоре отправиться за решетку.

«Жизнь — боль. У меня тут вообще никого из друзей», — сетовал Смолов.

Instagram @smolovfedor_10

Футболист рассказал, что отвлекает себя от грустных мыслей занятиями на велотренажере. Он заявил, что хотел установить и беговую дорожку, однако та не вошла в квартиру по размеру.

В заключение беседы с поклонниками Федор пошутил над другом Александром Кокориным, который недавно вышел из колонии, где отбывал наказание за хулиганство и нанесение побоев неизвестному.

«Кокорин зовет в „Сочи“. Говорит, там топка», — с улыбкой сообщил футболист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что PR-агент Федора Смолова прокомментировал слухи о свадьбе подопечного с 17-летней внучкой Ельцина.

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