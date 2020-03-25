Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 163, об этом сообщает оперативный штаб. Новые заболевшие выявлены в 20 регионах. Отмечается, что все они посещали неблагополучные по COVID-19 страны в последние две недели. Общее количество зараженных в нашей стране сегодня – 658. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.

На заседании Координационного совета премьер Михаил Мишустин поручил властям регионов обеспечить места в больницах для лечения коронавируса. До 27 марта губернаторы и главы республик обязаны доложить правительству о количестве свободных инфекционных коек.

«Очень важно, чтобы власти субъектов Федерации были готовы оперативно организовать места для тех, кто заболеет. Прошу мне докладывать о ситуации на местах с распространением новой коронавирусной инфекции. Но, если губернатор или профильный министр не уделяет этой работе достаточно внимания, мы будем принимать меры и очень строго наказывать. Пренебрегать здоровьем людей в такой опасный период недопустимо», – сказал глава Кабмина РФ.

Частные медицинские лаборатории готовы подключиться к тестированию на коронавирус. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, уже сегодня к этой работе приступят две крупные лаборатории в Москве и Петербурге. Контролировать их будет Роспотребнадзор.

«Постепенно посмотрим, как эта работа будет идти. Дали поручение Роспотребнадзору организовать взаимодействие их со службой и организовать обязательный обмен данными, чтобы исключить ложно-положительные результаты. Это очень важно. И также обеспечить контроль за био-безопасностью тех лиц, которые работают с материалом», – сказала Татьяна Голикова.

Сегодня правительство подготовит новый список ограничений для регионов. Они коснутся работы крупных магазинов и торговых центров. Ранее в России были временно закрыты ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные заведения, а также запрещено курение кальянов в барах и ресторанах.

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