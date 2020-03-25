Мишустин поручил властям регионов обеспечить места в больницах для лечения коронавируса
Глава кабина попросил постоянно докладывать ему о ситуации на местах и предупредил, что губернаторы, не уделяющие должного внимания мерам по борьбе с распространением инфекции, будут строго наказаны.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: ТАСС/Астахов Дмитрий, 5-tv.ru
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 163, об этом сообщает оперативный штаб. Новые заболевшие выявлены в 20 регионах. Отмечается, что все они посещали неблагополучные по COVID-19 страны в последние две недели. Общее количество зараженных в нашей стране сегодня – 658. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.
На заседании Координационного совета премьер Михаил Мишустин поручил властям регионов обеспечить места в больницах для лечения коронавируса. До 27 марта губернаторы и главы республик обязаны доложить правительству о количестве свободных инфекционных коек.
«Очень важно, чтобы власти субъектов Федерации были готовы оперативно организовать места для тех, кто заболеет. Прошу мне докладывать о ситуации на местах с распространением новой коронавирусной инфекции. Но, если губернатор или профильный министр не уделяет этой работе достаточно внимания, мы будем принимать меры и очень строго наказывать. Пренебрегать здоровьем людей в такой опасный период недопустимо», – сказал глава Кабмина РФ.
Частные медицинские лаборатории готовы подключиться к тестированию на коронавирус. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, уже сегодня к этой работе приступят две крупные лаборатории в Москве и Петербурге. Контролировать их будет Роспотребнадзор.
«Постепенно посмотрим, как эта работа будет идти. Дали поручение Роспотребнадзору организовать взаимодействие их со службой и организовать обязательный обмен данными, чтобы исключить ложно-положительные результаты. Это очень важно. И также обеспечить контроль за био-безопасностью тех лиц, которые работают с материалом», – сказала Татьяна Голикова.
Сегодня правительство подготовит новый список ограничений для регионов. Они коснутся работы крупных магазинов и торговых центров. Ранее в России были временно закрыты ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные заведения, а также запрещено курение кальянов в барах и ресторанах.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 25 мар
- Политолог оценил предложенные Путиным меры поддержки из-за коронавируса
- 25 мар
- Какие новые запреты введут в Москве, Петербурге и их областях из-за коронавируса
- 25 мар
- «Русского человека спасут дачи»: Петров показал, чем занят на карантине
- 25 мар
- Матвиенко призвала граждан России к консолидации, патриотизму и соблюдению дисциплины
- 25 мар
- Путин пообещал, что социальные пособия и льготы будут автоматически продлеваться в течение полугода
- 25 мар
- Путин предложил увеличить пособия по безработице до 12 тысяч рублей
- 25 мар
- Путин заявил, что России удается сдерживать распространение коронавируса
- 25 мар
- Путин призвал увеличить до 15% налог для выводящих доходы за рубеж
- 25 мар
- Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за COVID-19
- 25 мар
- Путин предложил ежемесячные выплаты имеющим право на маткапитал по 5 тысяч
Читайте также
32%
-1.06 84.15
-1.28
Нашли ошибку?