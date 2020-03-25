ЦБ РФ рекомендовал банкам предоставлять ипотечные каникулы клиентам с коронавирусом

Центробанк рекомендовал кредитным учреждениям предоставить ипотечные каникулы заемщикам, которые заразились коронавирусом. Даже если ранее они уже пользовались правом реструктуризовать кредит. Решить вопрос можно будет по телефону, а после выздоровления граждане обязаны будут передать в банк все необходимые документы, в том числе подтверждающие диагноз.

Для тех, кто попросит об ипотечных каникулах, уже выйдя из больницы, Центробанк рекомендует отменить неустойку за просроченные обязательства.

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