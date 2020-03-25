ЦБ РФ рекомендовал банкам предоставлять ипотечные каникулы клиентам с коронавирусом
Решить вопрос можно по телефону, а после выздоровления граждане обязаны будут передать в банк все необходимые документы, в том числе подтверждающие диагноз.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: ТАСС/Григоров Гавриил, 5-tv.ru
Центробанк рекомендовал кредитным учреждениям предоставить ипотечные каникулы заемщикам, которые заразились коронавирусом. Даже если ранее они уже пользовались правом реструктуризовать кредит. Решить вопрос можно будет по телефону, а после выздоровления граждане обязаны будут передать в банк все необходимые документы, в том числе подтверждающие диагноз.
Для тех, кто попросит об ипотечных каникулах, уже выйдя из больницы, Центробанк рекомендует отменить неустойку за просроченные обязательства.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 25 мар
- Мама девочки, которая вылечилась от коронавируса, рассказала о ее симптомах
- 25 мар
- Кубок Гагарина: Приехали
- 25 мар
- Грани ответственности: что грозит скрывшей поездку за границу врачу из Петербурга
- 25 мар
- Храм Гроба Господня закрыли из-за коронавируса
- 25 мар
- Матвиенко объяснила важность предложенных Путиным мер из-за коронавируса
- 25 мар
- Обращение президента: основные меры поддержки озвученные Владимиром Путиным
- 25 мар
- В Индии новорожденную девочку назвали в честь нового коронавируса
- 25 мар
- «Государство никого не бросит!» — в «Единой России» прокомментировали обращение Путина к гражданам
- 25 мар
- «Это пугает!» — Микки Рурк, несмотря на боязнь коронавируса, вылетел из Риги
- 25 мар
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 25 марта
Читайте также
42%
-1.06 84.15
-1.28
Нашли ошибку?