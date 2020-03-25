Кейт Миддлтон едва сдержала слезы при разговоре с принцем Гарри

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Валентин Черников
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Герцогиня Кембриджская показала, что не меньше мужа переживает из-за разлуки с деверем.

Фото: www.globallookpress.com / Eric Beracassat

Новые подробности исторического визита принца Гарри и Меган Маркл на межконфессиональную службу Содружества в Вестминстерском аббатстве стали известны журналистам. В начале марта состоялась последняя церемония королевской семьи, в которой приняли участие герцоги Сассексие в качестве ее членов. Во время этой встречи с Гарри наедине пообщалась супруга его брата Уильяма Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на собственные источники.

«Кейт знала, что это может быть последний шанс, когда она сможет дать волю чувствам, и она была невероятно эмоциональна», — рассказал инсайдер.

По его словам, герцогиня Кембриджская еле сдерживала слезы, рассказывая деверю, как тяжело они с Уильямом переживали его отъезд в Канаду.

«Она отвела его в сторону и сказала: „Я как будто тоже потеряла брата“», — цитирует издание.

Сообщается, что Кейт упомянула и о детях: принц Джордж и принцесса Шарлотта очень скучают по любимому дяде и хотят увидеть маленького кузена Арчи.

Ранее 5-tv.ru писал, принц Гарри встретился с бывшей сразу после отъезда Меган Маркл.

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