В Минобороны РФ завили, что полет разбившегося на Кубани самолета L-39 выполнялся без боекомплекта
В результате крушения учебно-тренировочного воздушного судна погиб пилот.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, 5-tv.ru
В Министерстве обороны России прокомментировали крушение учебно-тренировочного самолета L-39 на Кубани, в результате которого погиб пилот. В ведомстве сообщили, что полет воздушного судна выполнялся без боекомплекта.
Известно, что легкомоторный учебно-тренировочный двухместный самолет, принадлежащий Тихорецкому филиалу Краснодарского летного училища упал в районе станции Дмитриевской. Кроме погибшего пилота воздушного судна, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Разрушения на земле также не зафиксированы.
В настоящий момент на место трагедии выдвинулись сотрудники экстренных служб. Подробности происшествия уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели нашли место крушения частного вертолета под Астраханью. Также было обнаружено тело погибшего пилота воздушного судна.
Читайте также
32%
-1.06 84.15
-1.28
Нашли ошибку?