В Минобороны РФ завили, что полет разбившегося на Кубани самолета L-39 выполнялся без боекомплекта

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Ниса Мурзанаева
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В результате крушения учебно-тренировочного воздушного судна погиб пилот.

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Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, 5-tv.ru

В Министерстве обороны России прокомментировали крушение учебно-тренировочного самолета L-39 на Кубани, в результате которого погиб пилот. В ведомстве сообщили, что полет воздушного судна выполнялся без боекомплекта.

Известно, что легкомоторный учебно-тренировочный двухместный самолет, принадлежащий Тихорецкому филиалу Краснодарского летного училища упал в районе станции Дмитриевской. Кроме погибшего пилота воздушного судна, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Разрушения на земле также не зафиксированы.

В настоящий момент на место трагедии выдвинулись сотрудники экстренных служб. Подробности происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели нашли место крушения частного вертолета под Астраханью. Также было обнаружено тело погибшего пилота воздушного судна.

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