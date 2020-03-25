Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по туриндустрии

За рубежом остаются около 45 тысяч организованных туристов. В Ассоциации туроператоров России подсчитали предварительный ущерб индустрии от ситуации с коронавирусом — 37 миллиардов рублей. По словам руководителя ассоциации, отрасль из кризиса выйдет сильно измененной, мелкие компании могут покинуть рынок.

«Подавляющее большинство крупных игроков не намерены закрываться и уходить. Они намерены помочь своим туристам и продолжить дальше работу после того, как закончится эта мегакризисная ситуация. Но при этом надо понимать, что у туроператоров сейчас нет возможности оперативно всем вернуть все», — рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе.

По словам Майи Ломидзе, спрос на внутренний туризм пока сохраняется. Люди даже в таких сложных условиях бронируют отели в Сочи и в Крыму.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ЦБ РФ рекомендовал банкам предоставлять ипотечные каникулы клиентам с коронавирусом.

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