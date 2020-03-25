Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по туриндустрии
Предварительный ущерб индустрии, по подсчетам Ассоциации туроператоров РФ, может достигать 37 миллиардов рублей.
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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
За рубежом остаются около 45 тысяч организованных туристов. В Ассоциации туроператоров России подсчитали предварительный ущерб индустрии от ситуации с коронавирусом — 37 миллиардов рублей. По словам руководителя ассоциации, отрасль из кризиса выйдет сильно измененной, мелкие компании могут покинуть рынок.
«Подавляющее большинство крупных игроков не намерены закрываться и уходить. Они намерены помочь своим туристам и продолжить дальше работу после того, как закончится эта мегакризисная ситуация. Но при этом надо понимать, что у туроператоров сейчас нет возможности оперативно всем вернуть все», — рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе.
По словам Майи Ломидзе, спрос на внутренний туризм пока сохраняется. Люди даже в таких сложных условиях бронируют отели в Сочи и в Крыму.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ЦБ РФ рекомендовал банкам предоставлять ипотечные каникулы клиентам с коронавирусом.
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