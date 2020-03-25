Путин перенес встречу с предпринимателями из Петербурга в Москву

Президент РФ Владимир Путин перенес, назначенную на 26 марта, встречу с предпринимателями из Петербурга в Москву. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Встреча с предпринимателями, запланированная на завтра, состоится по плану, но пройдет в Москве. Состав участников включает в себя предпринимателей не только из Петербурга, но и из Москвы и других городов», — сообщил он.

Песков добавил, что планы по участию Путина в видеоконференции глав государств в саммите G20 также стоят в планах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин отменил свой приезд в Санкт-Петербург сегодня в День работника культуры для подготовки обращения к россиянам, в рамках которого он обозначил меры по поддержке в период пандемии коронавируса. Награждение деятелей культуры пока перенесено на неопределенный срок.

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