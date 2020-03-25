Мама девочки, которая вылечилась от коронавируса, рассказала о ее симптомах

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Игорь Рязов
Эксклюзив 73

Десятилетняя жительница Санкт-Петербурга заразилась COVID-19 на горнолыжном курорте в Австрии.

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Фото, видео: ТАСС/Ковалев Петр, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Врачи инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге выписали десятилетнюю девочку, которая была доставлена в клинику с коронавирусом COVID-19. О ее симптомах до госпитализации 5-tv.ru рассказала мама девочки Екатерина.

«Сейчас у меня ребенок выздоровел полностью, по крайней мере на данный момент. Ситуация была такая: ребенок катался на горных лыжах на горнолыжном курорте в Австрии, прилетел и через три дня появились симптомы», — сообщила Екатерина.

По ее словам, у ребенка была повышенная температура. Причем она быстра росла: с 37 до 39 градусов по Цельсию за пару часов. Насморка, кашля, а также каких-либо необычных симптомов не было. Тем не менее, Екатерина сразу же вызвала дочери скорою помощь. Медики отвезли ребенка в инфекционную больницу.

Сайт KP.RU сообщил со ссылкой на главврача Боткинской больницы, что юная пациентка пошла на поправку уже на второй-третий день после госпитализации. Обычно у детей COVID-19 протекает в легкой форме.

По последним данным, в Боткинской больнице остаются 19 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Все они взрослые.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие запреты в ближайшее время начнут действовать в Санкт-Петербурге, чтобы не допустить распространения COVID-19.

Тема:
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