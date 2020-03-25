Какие новые запреты введут в Москве, Петербурге и их областях из-за коронавируса

Власти Москвы и Санкт-Петербурга ввели множество запретов, призванных защитить жителей от распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Противоэпидемические меры также ввели в Московской и Ленинградской областях. 5-tv.ru публикует список ограничений, которые уже вступили или скоро вступят в силу.

Москва

ТАСС /Щербак Александр

Временно закроются городские библиотеки, культурные центры, клубы и другие учреждения культурно-досугового типа. Приостанавливается деятельность кинотеатров и кинозалов, а также детских развлекательных центров и игровых комнат. Кроме того, работу прекратят ночные клубы, дискотеки и иные аналогичные заведения. В ресторанах, барах, кафе и других подобных местах запрещено курение кальянов.

«Конкретно — по торгово-развлекательным центрам. В ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений. Аниматоры не должны заниматься с детьми, а промоутеры — не должны проводить презентации товаров и услуг», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге, уточнив, что магазины, банки и службы быта в ТРЦ могут продолжить работу.

Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просветительских, выставочных, рекламных и иных массовых мероприятий. Их нельзя устраивать как в помещениях, так и под открытым небом.

Стоматологи будут лечить пациентов только с острой болью и иными неотложными состояниями. Во всех остальных случаях они не смогут принимать клиентов.

Центры госуслуг «Мои документы» теперь принимают людей только по предварительной записи. Причем оказывать там будут только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

Люди старше 65 лет, граждане с хроническими заболеваниями, а также студенты колледжей и вузов больше не смогут ездить в общественном транспорте бесплатно. Мэр пояснил, что эта «непопулярная мера» поможет уберечь от заразы «наших бабушек и дедушек».

Все эти меры будут действовать с 26 марта по 14 апреля.

Московская область

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Воробьев Губернатор МО (@andreyvorobiev) 23 Мар 2020 в 12:49 PDT

Губернатор Московской области призвал людей старше 65 лет не выходить из дома. Он подчеркнул, что не нужно ходить за продуктами и лекарствами самим. Об этом следует попросить близких или обратиться с запросом в социальные службы. Выбраться на прогулку можно, однако нужно избегать людных мест. Пожилым людям также выплатят по 3000 рублей на расходы. Первая половина этой суммы начнет поступать на счета с 26 марта.

Школы в Подмосковье уже закрыты, теперь школьников решено лишить льгот на проезд. Это затронет всех учащихся, начиная с пятых классов. При этом дети, которые имеют право на бесплатное питание, смогут получать в школах продуктовые наборы.

«Дальше будет больше ограничений по различным ресторанам, клубам, кинотеатрам. Все это необходимо временно закрыть, чтобы переждать эпидемию и с минимальными рисками пройти через то, что наблюдаем во всем мире», — написал Воробьев в Instagram 25 марта.

Санкт-Петербург

ТАСС / Демьянчук Александр

В культурной столице России вводится запрет на посещение плавательных бассейнов и фитнес-центров. Исключения будут сделаны только для тех, кто совершенствует «спортивное мастерство и высшее спортивное мастерство», а также членов российских сборных.

Запрещены (до 12 апреля) занятия в помещениях физкультурно-спортивных организаций. Спортивная подготовка должна осуществляться только с использованием дистанционных технологий.

На «удаленку» также должны перейти школы, колледжи, техникумы и организации дополнительного образования. Весенние каникулы закончатся 30 марта.

Поликлиникам запретили плановый прием пациентов. Также отменяются плановые госпитализации, диспансеризации, вакцинации и профосмотры.

Ограничения вводятся с 26 марта и продолжат действовать до 30 апреля. Еще ряд запретов (для кинотеатров, музеев, на массовые мероприятия и другое) были введены в городе с 19 марта.

Ленинградская область

ТАСС /Григорьев Максим

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил на совещании в Заксобрании региона, что нет необходимости применять жесткие меры ко всем людям. Они должны быть направлены на изоляцию больных людей от здоровых, а не наоборот.

«Если здоровых (изолировать — Прим. ред.) от больных, то это огромные затратные действия, которые не приведут к ожидаемому эффекту. Нельзя отметить сегодня весенне-посевные работы, прекратить работу предприятий пищевой промышленности, ЖКХ, непрерывного цикла работы», — считает глава региона.

В режим полной самоизоляции теперь будут отправлять всех, кто контактировал с зараженными. Если во время нее появятся симптомы ОРВИ, поместят на карантин в больницу. За нарушение карантина по коронавирусу будут штрафовать — соответствующие поправки скоро примут. За нарушение домашней самоизоляции наказывать будут глав администраций.

«Лицам старше 65 лет, страдающим хроническими заболеваниями и находящимся на контроле у социальных служб, запретить выход из квартир», — поручил Дрозденко.

Школы с 12 апреля переходят на режим свободного посещения. Детские садики закрывать не будут — детям начнут измерять температуру, а также проверять горло. Подозрительных отправят домой.

Торговые центры, рестораны и другие общественные места пока решено не закрывать. Однако они должны соблюдать требования Роспотребнадзора: дистанция не менее одного метра между людьми в очереди, отдельный столик для каждого человека в точках общепита. Дистанцироваться людей также могут заставить в кинотеатрах и кинозалах.

«Все это предварительные меры, так как окончательные сформирует Роспотребнадзор», — резюмировал Дрозденко, не уточнив конкретные сроки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшие сутки в России заразились коронавирусом 163 человека.

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