Главврач Боткинской больницы оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Ситуацию с коронавирусом в Петербурге оценил главный врач Боткинской больницы, куда направляют больных с подозрением на COVID-19. По словам Дениса Гусева, о пике коронавируса в городе пока речи нет. Но медики готовы к любому сценарию. В больнице достаточно боксов и аппаратов ИВЛ. И хотя нагрузка на докторов уже выросла в разы, работают все самоотверженно.

«Врачи-инфекционисты — это особая категория врачей. Это люди, которые осознанно пришли в профессию. Поэтому ни одной жалобы, ни одного вздоха о том, что нам нужно остаться на час, на два, на три, я не слышу. И не слышат мои коллеги. Если нужно, люди продолжают работать. Естественно, мы будем все это учитывать в оплате труда», — рассказал главный врач Боткинской больницы Денис Гусев.

Врачи Боткинской больницы готовы помогать коллегам из городских поликлиник, где можно сдать тест на коронавирус. В ближайшие дни в больнице появится лаборатория, куда будут свозить биоматериал из пунктов сбора. В день медики смогут обрабатывать около сотни образцов, а результаты будут готовы уже на следующие сутки.

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