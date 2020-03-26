Главврач Боткинской больницы оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

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За сутки диагноз COVID- 19 подтвержден еще у 163 россиян. Это жители Московской области, Краснодарского края, Якутии и Крыма. Общее число заболевших в России — 658 человек.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ситуацию с коронавирусом в Петербурге оценил главный врач Боткинской больницы, куда направляют больных с подозрением на COVID-19. По словам Дениса Гусева, о пике коронавируса в городе пока речи нет. Но медики готовы к любому сценарию. В больнице достаточно боксов и аппаратов ИВЛ. И хотя нагрузка на докторов уже выросла в разы, работают все самоотверженно.

«Врачи-инфекционисты — это особая категория врачей. Это люди, которые осознанно пришли в профессию. Поэтому ни одной жалобы, ни одного вздоха о том, что нам нужно остаться на час, на два, на три, я не слышу. И не слышат мои коллеги. Если нужно, люди продолжают работать. Естественно, мы будем все это учитывать в оплате труда», — рассказал главный врач Боткинской больницы Денис Гусев.

Врачи Боткинской больницы готовы помогать коллегам из городских поликлиник, где можно сдать тест на коронавирус. В ближайшие дни в больнице появится лаборатория, куда будут свозить биоматериал из пунктов сбора. В день медики смогут обрабатывать около сотни образцов, а результаты будут готовы уже на следующие сутки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как гостиничный бизнес отреагировал на пандемию коронавируса.

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Тема:
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