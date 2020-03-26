Главврач Боткинской больницы оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
За сутки диагноз COVID- 19 подтвержден еще у 163 россиян. Это жители Московской области, Краснодарского края, Якутии и Крыма. Общее число заболевших в России — 658 человек.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru
Ситуацию с коронавирусом в Петербурге оценил главный врач Боткинской больницы, куда направляют больных с подозрением на COVID-19. По словам Дениса Гусева, о пике коронавируса в городе пока речи нет. Но медики готовы к любому сценарию. В больнице достаточно боксов и аппаратов ИВЛ. И хотя нагрузка на докторов уже выросла в разы, работают все самоотверженно.
«Врачи-инфекционисты — это особая категория врачей. Это люди, которые осознанно пришли в профессию. Поэтому ни одной жалобы, ни одного вздоха о том, что нам нужно остаться на час, на два, на три, я не слышу. И не слышат мои коллеги. Если нужно, люди продолжают работать. Естественно, мы будем все это учитывать в оплате труда», — рассказал главный врач Боткинской больницы Денис Гусев.
Врачи Боткинской больницы готовы помогать коллегам из городских поликлиник, где можно сдать тест на коронавирус. В ближайшие дни в больнице появится лаборатория, куда будут свозить биоматериал из пунктов сбора. В день медики смогут обрабатывать около сотни образцов, а результаты будут готовы уже на следующие сутки.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как гостиничный бизнес отреагировал на пандемию коронавируса.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 26 мар
- Мать Ксении Собчак госпитализирована в Коммунарку
- 26 мар
- В США убит мужчина, готовивший теракт из-за коронавируса
- 26 мар
- Нерабочая неделя: в Кремле разъяснили указ Владимира Путина
- 26 мар
- Акция «самоизоляция»: как гостиничный бизнес отреагировал на пандемию коронавируса
- 26 мар
- Рэпер Джиган после возвращения из США вновь нарушил карантин
- 26 мар
- Белый дом назвал время и дату видеосаммита лидеров G20
- 26 мар
- Коронавирус в мире. Самое актуальное на 26 марта
- 26 мар
- Число зараженных коронавирусом в мире превысило 470 тысяч человек
- 26 мар
- Из-за распространения коронавируса с 26 марта в РФ вводятся серьезные ограничения
- 26 мар
- Ученый рассказал, как заниматься сексом во время пандемии коронавируса
Читайте также
60%
-1.06 84.15
-1.28
Нашли ошибку?