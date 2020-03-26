В штаб-квартире ООН в Дании выявили четыре случая заражения коронавирусом
На территории страны объявлен режим повышенной опасности на фоне высокого уровня заболеваемости COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com / Wang Jiangang
Стали известны подробности беседы министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным источника 5-tv.ru, представитель ВОЗ сообщил коллеге, что в настоящий момент четыре сотрудника штаб-квартиры ООН в Дании госпитализированы с подозрением на коронавирус. Уточняется, что риск заражения остальных членов организации минимален.
В связи с данным обстоятельством власти Дании приняли решение об ужесточении мер безопасности граждан. Так, в понедельник, 23 марта, на территории иностранного государства был объявлен режим повышенной опасности на фоне распространения COVID-19. Сообщается, что продлится он вплоть до 13 апреля. Решение о введении дополнительных мер будет принято на следующем заседании ответственной Группы управления безопасностью (SMT).
«27 марта в Министерстве здравоохранения Дании состоится экстренное заседание с участием экспертов по вопросу борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Планируется, что конференция пройдет при участии представителя ВОЗ», — заявил источник.
Кроме того сообщается, что правительство Дании в соответствии с рекомендациями ВОЗ внесло поправки в стратегию проведения тестирования на коронавирус для населения. Так, проверку на COVID-19 сегодня в первую очередь проходят медицинские работники.
В беседе с министром здравоохранения РФ представитель ВОЗ выразил глубокую признательность коллеге за оказанное содействие на фоне ситуации с коронавирусом. Известно также, что власти Бельгии выразили интерес к мерам безопасности, которые применяются в России для предупреждения роста заболеваемости населения COVID-19.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с 26 марта вводятся серьезные ограничения из-за распространения коронавируса.
- 26 мар
- За сутки в России заразились коронавирусом 182 человека
- 26 мар
- «Меньше верьте интернету» — Нарусова прокомментировала анализы на коронавирус
- 26 мар
- В России готовятся к развитию коронавирусной инфекции по типу ядерной реакции
- 26 мар
- В Совфеде рассказали о результатах теста матери Собчак на коронавирус
- 26 мар
- Главврач Боткинской больницы оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
- 26 мар
- Мать Ксении Собчак госпитализирована в Коммунарку
- 26 мар
- В США убит мужчина, готовивший теракт из-за коронавируса
- 26 мар
- Нерабочая неделя: в Кремле разъяснили указ Владимира Путина
- 26 мар
- Акция «самоизоляция»: как гостиничный бизнес отреагировал на пандемию коронавируса
- 26 мар
- Рэпер Джиган после возвращения из США вновь нарушил карантин
Читайте также
60%
-1.06 84.15
-1.28
Нашли ошибку?