В России готовятся к развитию коронавирусной инфекции по типу ядерной реакции
Эпидемиологи обеспокоены резким увеличением количества зараженных COVID-19 за последние сутки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexander Rekun, 5-tv.ru
Медики заявили о готовности к резкому и многократному увеличению числа заразившихся инфекцией COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава Николая Малышева.
По словам эксперта, вероятность того, что количество заболевших коронавирусом в России останется на прежнем уровне или незначительно превысит сегодняшние показатели — ничтожна мала.
«Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое», — отметил Малышев.
По словам эпидемиолога только за прошедшие сутки число новых заражений COVID-19 на территории государства в три раза превысило показатели предыдущего дня. В связи с этим фактом, медики были предупреждены о введении режима повышенной готовности и преступили к оборудованию дополнительных мест для пациентов в стационарах в соответствии с последними требованиями.
Николай Малышев уточнил, что подобные меры позволят в будущем избежать острой нехватки медикаментов и лечебного инвентаря в случае, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по худшему сценарию.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей в связи с повышенным риском заражения коронавирусом.
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