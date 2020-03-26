В России готовятся к развитию коронавирусной инфекции по типу ядерной реакции

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Алиса Старжевская
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Эпидемиологи обеспокоены резким увеличением количества зараженных COVID-19 за последние сутки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexander Rekun, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Медики заявили о готовности к резкому и многократному увеличению числа заразившихся инфекцией COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава Николая Малышева.

По словам эксперта, вероятность того, что количество заболевших коронавирусом в России останется на прежнем уровне или незначительно превысит сегодняшние показатели — ничтожна мала.

«Мы готовимся к взрывному развитию по типу ядерной реакции. Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое», — отметил Малышев.

По словам эпидемиолога только за прошедшие сутки число новых заражений COVID-19 на территории государства в три раза превысило показатели предыдущего дня. В связи с этим фактом, медики были предупреждены о введении режима повышенной готовности и преступили к оборудованию дополнительных мест для пациентов в стационарах в соответствии с последними требованиями.

Николай Малышев уточнил, что подобные меры позволят в будущем избежать острой нехватки медикаментов и лечебного инвентаря в случае, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по худшему сценарию.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей в связи с повышенным риском заражения коронавирусом.

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