Нерабочая неделя: в Кремле разъяснили указ Владимира Путина
Стало известно, кому не придется отдыхать с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
Фото: www.globallookpress.com © Alexei Druzhinin/Kremlin Pool
Кремль разъяснил указ президента России Владимира Путина об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020-го. Документ опубликован на официальном портале главы государства. В нем уточняется, что длинные выходные вводятся для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. При этом всем отдыхающим работникам сохраняется заработная плата.
Согласно указу, эта мера не распространяется на «непрерывно действующие» организации, медицинские учреждения и аптеки, продуктовые и хозяйственные магазины, где торгуют товарами первой необходимости.
Работать в прежнем режиме также продолжат организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и организации, которые проводят неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
Госорганам предстоит определить необходимую численность служащих, которые обеспечат их функционирование в отведенный период. То же самое предстоит сделать органам субъектов РФ, органам местного самоуправления и СМИ.
Ранее 5-tv.ru писал, какие основные меры поддержки во время эпидемии коронавируса озвучил Владимир Путин.
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