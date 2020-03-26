Нерабочая неделя: в Кремле разъяснили указ Владимира Путина

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Валентин Черников
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Стало известно, кому не придется отдыхать с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Фото: www.globallookpress.com © Alexei Druzhinin/Kremlin Pool

Тема:
Эпидемия коронавируса

Кремль разъяснил указ президента России Владимира Путина об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020-го. Документ опубликован на официальном портале главы государства. В нем уточняется, что длинные выходные вводятся для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. При этом всем отдыхающим работникам сохраняется заработная плата.

Согласно указу, эта мера не распространяется на «непрерывно действующие» организации, медицинские учреждения и аптеки, продуктовые и хозяйственные магазины, где торгуют товарами первой необходимости.

Работать в прежнем режиме также продолжат организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и организации, которые проводят неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Госорганам предстоит определить необходимую численность служащих, которые обеспечат их функционирование в отведенный период. То же самое предстоит сделать органам субъектов РФ, органам местного самоуправления и СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал, какие основные меры поддержки во время эпидемии коронавируса озвучил Владимир Путин.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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