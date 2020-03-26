За сутки в России заразились коронавирусом 182 человека
Впервые также зарегистрированы две смерти от COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com /Alexander Rekun
Число новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки с 24 марта возросло на 182. Кроме того, впервые зафиксированы две смерти от COVID-19 — два пожилых пациента в Москве. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Таким образом общее число зараженных в России достигло 840 человек в 56 регионах. Выздоровело на данный момент 36, из них за сутки девять.
Случаи заражения за сутки выявлены в 18 регионах. В лидерах остается по прежнему Москва — 136 случаев. В Свердловской области — 7, в Петербурге и Пермском крае по пять, в республике Саха — четыре. По три случая зафиксировано в Ставропольском и Красноярском краях, а также республике Татарстан и Челябинской области, по два в Псковской, Самарской областях и Ханты-Мансийском автономном округе, а также впервые в республике Бурятия. По одному случаю в республике Хакасия, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также в Хабаровском крае.
В заявлении оперштаба говорится, что все у кого был зарегистрирован COVID-19 прибыли из стран, в которых коронавирусная инфекция наиболее активна. Все эти поездки были совершены за последние две недели. Заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми они контактировали, уже определен. В данный момент проводится их лабораторное обследование.
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