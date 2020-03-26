В кабмине озвучили новые меры по борьбе с коронавирусом в России
В частности, составляется список тех, кто планируется вернуться в РФ из-за границы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Russian Government, 5-tv.ru
В кабинете министров российского правительства огласили список новых мер по борьбе с коронавирусом.
Среди них — обязательные списки всех россиян планирующих вернуться из-за границы. Для их отправки на родину необходимо обеспечить дополнительное финансирование.
Также Роспотребнадзор обязан в кратчайшие сроки закупить материалы для диагностики, приостановить работу всех торгово-развлекательных центров и кинотеатров. А федеральные органы власти должны перевести на удаленную работу максимально возможное число сотрудников.
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