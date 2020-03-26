В кабмине озвучили новые меры по борьбе с коронавирусом в России

В кабинете министров российского правительства огласили список новых мер по борьбе с коронавирусом.

Среди них — обязательные списки всех россиян планирующих вернуться из-за границы. Для их отправки на родину необходимо обеспечить дополнительное финансирование.

Также Роспотребнадзор обязан в кратчайшие сроки закупить материалы для диагностики, приостановить работу всех торгово-развлекательных центров и кинотеатров. А федеральные органы власти должны перевести на удаленную работу максимально возможное число сотрудников.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112