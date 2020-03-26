Вклад каждого из нас: эксперты о предложенных Путиным экономических мерах из-за коронавируса
По оценкам экспертов, например, увеличение налога на доходы, отправляемые за рубеж, даст бюджету 150 миллиардов рублей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Armin Weigel, 5-tv.ru
Российские студенты, вслед за школьниками, отправятся на вынужденные каникулы. Такое распоряжение дали в Минобрнауки. Тем временем, учителям необходимо в кратчайшие сроки организовать процесс дистанционного обучения.
Педагогам сейчас очень непросто, как и всем специалистам. Свой вклад в преодоление пандемии должен сделать каждый. Об этом накануне в своем обращении к россиянам говорил и президент. И уже сегодня Госдума начнет работу над всеми предложенными главой государства мерами.
К слову, это целая неделя тишины. Время, когда опустеют офисы, улицы и общественный транспорт. Россиянам официально предписано с 28 марта по 5 апреля сидеть дома. Объединиться ментально, не объединяясь физически. Уникальный шанс вместе остановить распространения вируса.
«Самое лучшее, что мы сейчас можем сделать, это разобщение максимальных социальных потоков. Чем меньше у нас будет контактов инфицированного и здорового, тем вероятность распространения вот этой вот ситуации с COVID-19 будет лучше», — уверен инфекционист Сергей Вознесенский.
С COVID-19 по-другому уже никак. Против географии не попрешь. Вспышки слева — в Европе. Вспышки справа внизу — в Китае, Иране и Южной Корее. Россия в центре, ей надо быть готовой и снижать риски.
По оценкам экспертов, например, увеличение налога на доходы, отправляемые за рубеж, даст бюджету 150 миллиардов рублей. Дополнительные поступления Путин предложил направить на поддержку семей с детьми, тех, кто потерял работу или оказался на больничном.
Свой вклад в преодоление последствий пандемии должен внести каждый. И да, придется пойти на непростые решения. Властям, бизнесу и, конечно, врачам будет сложнее. Но важно и просто неделю дома провести.
Виктор Синеок подробнее.
Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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