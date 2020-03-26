В Китае предположительно найден тот, с кого началась пандемия

СМИ Китая сообщают, что удалось обнаружить предположительно нулевого пациента, от которого и началась пандемия во всем мире. Журналисты выяснили — это продавщица с рынка в Ухане. Сообщается, что у женщины в начале декабря внезапно поднялась температура, и она обратилась к врачам. Вот только жаропонижающие уколы ей не помогли. Позже у пациентки диагностировали COVID-19. О дальнейшей ее судьбе — ничего не известно. В настоящее время число зараженных коронавирусом в мире превысило 520 тысяч. Погибли более 23 тысяч.

В России зарегистрировано 840 заболевших, что на 182 случая больше, чем днем ранее. Скончались два человека.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение опасной инфекции, накануне президент России объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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