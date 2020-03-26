Российские пилоты написали в небе «Береги себя — оставайся дома» из-за COVID-19
Пилотажная группа «Первый полет» решила поддержать тех, кто находится на карантине.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва, 5-tv.ru
Российская пилотажная группа «Первый полет» оставила в небе над Серпуховом надпись «Береги себя — оставайся дома». Тем самым пилоты выразили поддержку всем тем, кто находится на карантине из-за COVID-19. В распоряжении 5-tv.ru попали кадры, на которых можно отчетливо увидеть воздушное сообщение россиян.
Сообщается, что пилотажная группа использовала для осуществления оригинальной задумки скайрайтинг — технику, при которой воздушные судна «испускают» сообщения в небе, используя дым.
Rruptly.tv пишет, что «Первый полет» также будет отправлять сообщения вроде «Оставайся дома» и «Сопротивляйся» в скайпе, чтобы поддержать борьбу с коронавирусом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в небе над Лос-Анджелесом появилось воздушное поздравление Путину.
Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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