Жители Москвы и Петербурга готовятся сидеть дома во время эпидемии коронавируса

Сегодня, 17 марта, прекратится авиасообщение со всеми странами. Исключение сделают только для бортов, которые вернут домой наших соотечественников, застрявших за границей. Всех прилетающих будут тестировать на COVID-19 прямо в аэропорту.

В Москве жителей старше 65-ти лет перевели на домашний режим. Для них временно отменен льготный проезд в общественном транспорте.

С начала объявленной Владимиром Путиным нерабочей недели в столице закроются объекты розничной торговли. Купить можно будет только продукты, лекарства и товары первой необходимости. Недоступны для посещения будут крупные парки и заповедники, салоны красоты и бани. Кафе и рестораны смогут работать только на вынос или доставлять еду. Москвичам также рекомендуют воздержаться от посещения религиозных объектов.

В Петербурге закрылись бассейны, фитнес-клубы и аквапарки, а также фуд-корты в торговых центрах. С 28 марта перестанут работать все заведения общепита, кроме столовых на предприятиях. На карантин уходят магазины, исключение — продуктовые и аптеки.

Столичные улицы уже порядком опустели — многие перешли на удаленный режим работы или сели на больничный. Те, у кого только в субботу начнется домашний режим, выходят в парки — надышаться перед карантином. В парикмахерских доделывают последние стрижки, в магазинах пытаются оформить последние продажи.

Как Москва и Петербург готовятся сидеть дома, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Максим Прихода. Подробности в репортаже.

Стоит отметить, что нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112