Жители Москвы и Петербурга готовятся сидеть дома во время эпидемии коронавируса

Россия вводит новые ограничительные меры, призванные остановить распространение коронавируса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сегодня, 17 марта, прекратится авиасообщение со всеми странами. Исключение сделают только для бортов, которые вернут домой наших соотечественников, застрявших за границей. Всех прилетающих будут тестировать на COVID-19 прямо в аэропорту.

В Москве жителей старше 65-ти лет перевели на домашний режим. Для них временно отменен льготный проезд в общественном транспорте.

С начала объявленной Владимиром Путиным нерабочей недели в столице закроются объекты розничной торговли. Купить можно будет только продукты, лекарства и товары первой необходимости. Недоступны для посещения будут крупные парки и заповедники, салоны красоты и бани. Кафе и рестораны смогут работать только на вынос или доставлять еду. Москвичам также рекомендуют воздержаться от посещения религиозных объектов.

В Петербурге закрылись бассейны, фитнес-клубы и аквапарки, а также фуд-корты в торговых центрах. С 28 марта перестанут работать все заведения общепита, кроме столовых на предприятиях. На карантин уходят магазины, исключение — продуктовые и аптеки.

Столичные улицы уже порядком опустели — многие перешли на удаленный режим работы или сели на больничный. Те, у кого только в субботу начнется домашний режим, выходят в парки — надышаться перед карантином. В парикмахерских доделывают последние стрижки, в магазинах пытаются оформить последние продажи.

Как Москва и Петербург готовятся сидеть дома, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Максим Прихода. Подробности в репортаже.

Стоит отметить, что нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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