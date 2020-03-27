Народная артистка СССР умерла 25 марта в возрасте 93 лет.

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Народную артистку СССР Инну Макарову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Союза кинематографистов России. Прощание с актрисой начнется в 11 утра 28 марта в ритуальном зале ЦКБ.

Инна Макарова скончалась 25 марта в возрасте 93 лет. Незадолго до этого она была госпитализирована в столичную клинику в тяжелом состоянии — у актрисы была опухоль головного мозга. За свою жизнь Макарова создала более сотни образов в кино, проставила ее роль Любки Шевцовой в «Молодой гвардии» Сергея Герасимова. Снималась актриса также в таких известных фильмах как «Женщины», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Мертвые души» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое наследство оставила Инна Макарова своей дочери Наталья Бондарчук

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