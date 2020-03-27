Видео последних минут жизни девочки, упавшей в обморок в детском саду в Петербурге
Причина смерти трехлетнего ребенка неизвестна, ее установят судмедэксперты.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, 5-tv.r
Следственный комитет разбирается в трагедии в детском саду Петербурга. Во время прогулки при странных обстоятельствах умерла трехлетняя девочка. На камеры наблюдения попали только последствия трагедии — видно, как воспитатель несет малышку на руках. Надеялась, что в медпункте окажут экстренную помощь. Но ребенка не спасли. Что же произошло на игровой площадке, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что грудной ребенок замерз на балконе в Хабаровском крае. В отношении матери семимесячного мальчика возбуждено уголовное дело.
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