Видео последних минут жизни девочки, упавшей в обморок в детском саду в Петербурге

Причина смерти трехлетнего ребенка неизвестна, ее установят судмедэксперты.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, 5-tv.r

Следственный комитет разбирается в трагедии в детском саду Петербурга. Во время прогулки при странных обстоятельствах умерла трехлетняя девочка. На камеры наблюдения попали только последствия трагедии — видно, как воспитатель несет малышку на руках. Надеялась, что в медпункте окажут экстренную помощь. Но ребенка не спасли. Что же произошло на игровой площадке, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грудной ребенок замерз на балконе в Хабаровском крае. В отношении матери семимесячного мальчика возбуждено уголовное дело.

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