Памфилова: Общероссийское голосование не будет совмещено с осенней выборной кампанией

Новая дата общероссийского голосования будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация. Об этом заявила Элла Памфилова. Глава ЦИК призвала коллег воспользоваться паузой и отдохнуть. Центризбиркому предстоят сразу две кампании. Обе пройдут в этом году, но в разное время.

«Некоторые предполагают, что общероссийское голосование может быть совмещено с осенней кампанией, то есть 13 сентября, единого дня голосования. Этого, в принципе, быть не может», — пояснила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Информационно-разъяснительная кампания по Конституции продолжится. Но работать с гражданами будут только через СМИ и интернет. Поквартирные обходы запрещены в целях безопасности.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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