Памфилова: Общероссийское голосование не будет совмещено с осенней выборной кампанией

По словам председателя ЦИК РФ, новая дата голосования по Конституции будет определена после нормализации эпидемиологической ситуации.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Новая дата общероссийского голосования будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация. Об этом заявила Элла Памфилова. Глава ЦИК призвала коллег воспользоваться паузой и отдохнуть. Центризбиркому предстоят сразу две кампании. Обе пройдут в этом году, но в разное время.

«Некоторые предполагают, что общероссийское голосование может быть совмещено с осенней кампанией, то есть 13 сентября, единого дня голосования. Этого, в принципе, быть не может», — пояснила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Информационно-разъяснительная кампания по Конституции продолжится. Но работать с гражданами будут только через СМИ и интернет. Поквартирные обходы запрещены в целях безопасности.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
28 мар
Уличные музыканты из Нарвы устроили антикоронавирусный перформанс
28 мар
Главный фтизиатр Краснодарского края уволена за сокрытие выезда за границу
27 мар
Китай снова закрыл кинотеатры. Они работали меньше недели
27 мар
У лидера Rammstein не подтвердился тест на коронавирус
27 мар
Рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции проводятся в Санкт-Петербурге
27 мар
Флешмоб #Сидимдома набирает обороты в социальных сетях
27 мар
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 27 марта
27 мар
Газманов подтвердил, что недавно пересекался с Лещенко и Николаевым
27 мар
Мишустин призвал распространить принятые в Москве ограничительные меры на всю страну
27 мар
В Москве умер четвертый пациент от коронавируса

Читайте также

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Как растущая Луна повлияет на знаки зодиака

Последние новости

1:19
Уличные музыканты из Нарвы устроили антикоронавирусный перформанс
1:02
Главный фтизиатр Краснодарского края уволена за сокрытие выезда за границу
0:43
Горите в аду, идиоты: Кудрявцева обрушилась на СМИ после шутки о «сволочах» на карантине
0:25
Памфилова: Общероссийское голосование не будет совмещено с осенней выборной кампанией
0:10
Что можно и нельзя делать 28 марта в Никандров день
23:53
Китай снова закрыл кинотеатры. Они работали меньше недели

Сейчас читают

Что можно и нельзя делать 28 марта в Никандров день
Пять имен, которыми не стоит называть детей, чтобы не притянуть болезни
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок