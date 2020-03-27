«Нахожусь в изоляции»: Возлюбленная Джейсона Стетхема о жизни на карантине

Возлюбленная британского актера Джейсона Стетхема модель Роузи Хантингтон-Уайтли на своем сайте рассказала о жизни в режиме самоизоляции в Калифорнии. По словам 32-летней знаменитости, основную массу времени она проводит дома с двухлетним сыном Джеком.

В американском штате сейчас действует карантин из-за коронавируса. Местные жители могут только гулять, соблюдая социальную дистанцию. Несмотря на это, Роузи рада побыть рядом с близкими и сохраняет позитивный настрой.

«Я здорова, и мои близкие тоже, а это все, чего я могу желать в эти дни. Сейчас я дома в Лос-Анджелесе с Джейсоном и нашим сыном Джеком. Я работаю из дома и счастлива, что могу это делать, так как я понимаю, что многие люди не могут работать удаленно или потеряли свою работу. Это душераздирающе, и мое сердце разрывается от этого», — цитирует Роузи Хантингтон-Уайтли Spletnik.

Звезда подиума в свободное время старается развлекать ребенка и уделяет много времени домашним заботам, в том числе приготовлению блюд. Роузи призналась, что находит рецепты в поваренных книгах и старается выбирать только самые легкие, чтобы не часто ездить за продуктами в супермаркет.

Помимо прочего, избранница Джейсона Стетхема общается с друзьями по телефону, смотрит кино или читает книги. Модель уверена, что вскоре мир выйдет из неблагополучной ситуации с распространением инфекции и вернется к обыденной жизни.

«Я надеюсь, что все мы выйдем из этого кризиса, получив время для саморефлексии. Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем вернуться к нашей повседневной жизни с новыми перспективами и благодарностью за наше окружение, окружающую среду, сообщества и близких людей», — заключила Роузи Хантингтон-Уайтли.

Ранее 5-tv.ru писал, что невеста Джейсона Стетхема рассказала, как почувствовала себя униженной.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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